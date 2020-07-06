Как во Франции в 1947 году представляли будущее

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети обратили внимание на ролик , снятый во Франции в 1947 году (73 года назад). Он называется «Телевидение: Взгляд в будущее», но на деле «предсказывает» появление смартфонов и голограмм. Вот что там показали.

В описании говорится, что этот короткометражный фильм вдохновлен эссе Рене Баржавеля — французского писателя, который считается одним из крупнейших представителей французской научной фантастики XX века.

Ролик предлагает посмотреть, как телевидение «эволюционирует», в результате чего у людей появятся свои карманные телевизоры с антеннами, которые с точки зрения современного человека кажутся очень похожими на смартфоны. В частности, у них будут дисплеи, но не будет кнопок.



Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

И люди будут смотреть в них даже на ходу, рискуя столкнуться с другим прохожим или попасть под колеса автомобиля.



Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube



Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube



Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

Дисплей есть даже в автомобиле — правда, в этой части ролика все заканчивается печально, потому что водитель смотрел в экран, а не на дорогу (на котором пророчески показали горящий автомобиль).



Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

В ролике даже показали трансляцию в супнице (но, к сожалению, не объяснили, как это возможно: может быть, на дне установлен мини-проектор)



Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

А еще — голограмму на постели, которая в итоге вызывает раздор между пожилыми супругами.



Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

В целом посыл был таков, что если люди будут слишком много времени уделять своим гаджетам, то могут попасть в беду, будь то автомобильная авария или же супружеская ссора.