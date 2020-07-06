﻿ Как во Франции в 1947 году представляли будущее. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как во Франции в 1947 году представляли будущее

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В Сети обратили внимание на ролик, снятый во Франции в 1947 году (73 года назад). Он называется «Телевидение: Взгляд в будущее», но на деле «предсказывает» появление смартфонов и голограмм. Вот что там показали.

В описании говорится, что этот короткометражный фильм вдохновлен эссе Рене Баржавеля — французского писателя, который считается одним из крупнейших представителей французской научной фантастики XX века.

Ролик предлагает посмотреть, как телевидение «эволюционирует», в результате чего у людей появятся свои карманные телевизоры с антеннами, которые с точки зрения современного человека кажутся очень похожими на смартфоны. В частности, у них будут дисплеи, но не будет кнопок.

Как во Франции в 1947 году представляли будущее
Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

И люди будут смотреть в них даже на ходу, рискуя столкнуться с другим прохожим или попасть под колеса автомобиля.

Как во Франции в 1947 году представляли будущее
Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube
Как во Франции в 1947 году представляли будущее
Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube
Как во Франции в 1947 году представляли будущее
Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

Дисплей есть даже в автомобиле — правда, в этой части ролика все заканчивается печально, потому что водитель смотрел в экран, а не на дорогу (на котором пророчески показали горящий автомобиль).

Как во Франции в 1947 году представляли будущее
Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

В ролике даже показали трансляцию в супнице (но, к сожалению, не объяснили, как это возможно: может быть, на дне установлен мини-проектор)

Как во Франции в 1947 году представляли будущее
Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

А еще — голограмму на постели, которая в итоге вызывает раздор между пожилыми супругами.

Как во Франции в 1947 году представляли будущее
Изображение: Les Documents Cinematographiques / YouTube

В целом посыл был таков, что если люди будут слишком много времени уделять своим гаджетам, то могут попасть в беду, будь то автомобильная авария или же супружеская ссора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети обратили внимание на ролик, снятый во Франции в 1947 году (73 года назад). Он называется «Телевидение: Взгляд в будущее», но на деле «предсказывает» появление...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«У них нет авианосцев». Командующий украинским ВМФ - о том, почему крейсер «Украина» не нужен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика