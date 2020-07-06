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Как во Франции в 1947 году представляли будущее
08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Сети обратили внимание на
В описании говорится, что этот короткометражный фильм вдохновлен эссе Рене Баржавеля — французского писателя, который считается одним из крупнейших представителей французской научной фантастики XX века.
Ролик предлагает посмотреть, как телевидение «эволюционирует», в результате чего у людей появятся свои карманные телевизоры с антеннами, которые с точки зрения современного человека кажутся очень похожими на смартфоны. В частности, у них будут дисплеи, но не будет кнопок.
И люди будут смотреть в них даже на ходу, рискуя столкнуться с другим прохожим или попасть под колеса автомобиля.
Дисплей есть даже в автомобиле — правда, в этой части ролика все заканчивается печально, потому что водитель смотрел в экран, а не на дорогу (на котором пророчески показали горящий автомобиль).
В ролике даже показали трансляцию в супнице (но, к сожалению, не объяснили, как это возможно: может быть, на дне установлен мини-проектор)
А еще — голограмму на постели, которая в итоге вызывает раздор между пожилыми супругами.
В целом посыл был таков, что если люди будут слишком много времени уделять своим гаджетам, то могут попасть в беду, будь то автомобильная авария или же супружеская ссора.
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В Сети обратили внимание на ролик, снятый во Франции в 1947 году (73 года назад). Он называется «Телевидение: Взгляд в будущее», но на деле «предсказывает» появление...
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