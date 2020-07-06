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«У них нет авианосцев». Командующий украинским ВМФ - о том, почему крейсер «Украина» не нужен

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что отказ Киева достраивать тяжелый ракетный крейсер «Украина» продиктован отсутствием у России авианосцев. Об этом он заявил в интервью газете «Думская».

«У них нет авианосцев». Командующий украинским ВМФ - о том, почему крейсер «Украина» не нужен
Фото: wikipedia.org

«По крейсеру „Украина“ принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил — это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того», — пояснил Алексей Неижпапа.

По его словам, для того, чтобы эффективно использовать «Украину», крейсеру нужен соответствующий эскорт. Также крейсер изначально был разработан как корабль для уничтожения авианосных ударных групп США, и в современном украинском флоте для него нет задач.

«Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет», — сказал Неижпапа. О единственном в российском флоте тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» главком украинского ВМС сказал, что его ремонт «грозит стать вечным».

В качестве предпочтительных для Украины классов кораблей контр-адмирал назвал корветы, заявив, что все партнеры по Черноморскому региону разворачивают программы их строительства.

Крейсер «Украина», ранее называвшийся «Адмирал флота Советского Союза Лобов», начали строить в 1984 году и в 1990 спустили на воду в 75%-ной готовности. Три года спустя корабль перешел в собственность Украины, но к 1996 году его достройку заморозили (а в 2017 году окончательно решили, что крейсер стране не нужен). В прошлом году «Украину» посетил президент Владимир Зеленский, который показал, что корабль находится в ужасном состоянии.

 
 
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Командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что отказ Киева достраивать тяжелый ракетный крейсер «Украина» продиктован отсутствием...
 
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