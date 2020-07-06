Администрация парка «Беловежская пуща» ответила, почему сотрудникам нельзя посещать TUT.BY

Источник материала: IT.Tut.by

На прошлой неделе мы узнали , что в национальном парке «Беловежская пуща» вышел приказ, предписывающий сотрудникам «не использовать в своей хозяйственной деятельности» сайты TUT.BY и Onliner.by. 42.TUT.BY отправил запрос на имя директора о причинах запрета — и сегодня мы получили ответ. Публикуем его практически без изменений.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Что случилось

На прошлой неделе в редакцию попал документ от лица, пожелавшего остаться неизвестным, — приказ № 225-п для сотрудников парка «Беловежская пуща». Согласно этой бумаге, отныне работники парка не имеют права заходить с цифровых устройств и сетей передачи данных, принадлежащих парку, на ресурсы TUT.BY и Onliner, а также субдомены обоих сайтов. Сотрудники уведомлялись, что их компьютеры будут ежедневно выборочно проверять техник-программист и администратор сетей.

В документе указывалось, что это делается «для упорядочивания использования национального сегмента сети Интернет» и основано на приказе № 341-п, изданном в августе прошлого года. Этот документ, по словам нашего источника, также был выпущен исключительно для сотрудников национального парка «Беловежская пуща».

Дозвонившись заместителю директора парка «Беловежская пуща» Алексею Карповичу, мы попытались выяснить причину запрета. Однако нам посоветовали писать официальный запрос в парк — что мы и сделали. Сегодня мы получили ответ за подписью директора парка Александра Бурого.

Что говорится в ответе национального парка «Беловежская пуща»

— В учреждении на постоянной основе ведется профилактическая работа по укреплению трудовой дисциплины работников, которая подразумевает обязательное для всех работников подчинение установленному трудовому распорядку и надлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.

В соответствии с трудовым законодательством между работником и нанимателем при приеме на работу заключается соглашение, в соответствии с которым работник обязуется выполнить соответствующую работу по определенной профессии и соблюдать внутренний трудовой распорядок, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, а наниматель обязуется предоставить работнику обусловленную трудовым договором работу, обеспечивать условия труда, своевременно выплачивать заработную плату.

Действующим законодательством установлено, что рабочим считается время, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте и исполнять трудовые обязанности.

Совершая в рабочее время действия, не относящиеся к выполнению трудовых функций, работник нарушает условия заключенного трудового договора (контракта), в связи с чем наниматель вынужден принимать меры путем издания соответствующих распорядительных документов.

Одним из таких наиболее частых нарушений является использование сотрудниками сети Интернет в личных целях. Кроме того, работники, которые являются должностными лицами в соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», совершают коррупционное правонарушение при исполнении своих служебных обязанностей, в целях получения выгоды безвозмездно используют в личных целях интернет, который полностью оплачивается нанимателем. За такое противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей нанимателем может быть применена мера дисциплинарного взыскания согласно действующему законодательству.

Для предотвращения нарушения трудовой дисциплины, а также в целях профилактики коррупционных правонарушений действуют приказы генерального директора по недопущению использования сотрудниками ГПУ НП «Беловежская пуща» глобальной сети в личных целях, которые ежегодно обновляются. В данном направлении работа в учреждении ведется на постоянной основе.

Почему под запрет попали именно TUT.BY и Onliner?

— В результате систематического проведения мониторинга использования в рабочее время работниками сети Интернет было установлено, что наиболее посещаемые новостные порталы — именно TUT.BY и Onliner, — говорится в ответе. — В связи с этим, а также на основании уже существующего приказа генерального директора ГПУ НП «Беловежская пуща» № 341-п от 09.08.2019 был издан приказ № 225-п от 01.07.2020 с целью упорядочивания использования национального сегмента сети Интернет, то есть с целью использования национального сегмента сети Интернет сугубо для выполнения непосредственных должностных обязанностей работников.

Мониторинг целевого использования работниками национального парка цифровых устройств и компьютерной техники, принадлежащих учреждению, проводится без использования специализированных технических инструментов.

Руководством учреждения никоим образом не нарушаются права сотрудников, закрепленные Конституцией. Приказы руководителя не распространяются на посещение интернет-порталов вне рабочего времени с личных цифровых устройств без использования интернета, оплачиваемого работодателем.