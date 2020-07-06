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В Альпах появился розовый лед. Это может усилить последствия глобального изменения климата

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Таинственное появление розового льда в Альпах может иметь серьезные последствия для климата нашей планеты. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование в Nature.

В Альпах появился розовый лед. Это может усилить последствия глобального изменения климата
Водоросли, обнаруженные во льду в Альпах. Изображение: Nature

Ученые в Италии исследуют таинственное появление розового льда в Альпах, вызванного водорослями, которые ускоряют последствия изменения климата.

Есть споры о том, откуда взялись эти водоросли, но Бьяджо Ди Мауро (Biagio Di Mauro) из Национального исследовательского совета Италии считает, что розовый покров, наблюдаемый в некоторых частях ледника Презена, вероятно, вызван тем же растением, что было найдено в Гренландии. Он добавил, что данная водоросль сама по себе не опасна — это естественное явление, которое происходит весной и летом в средних широтах. Но если ее становится слишком много, это может привести к серьезным последствиям.

Растение, известное как Ancylonema nordenskioeldii, присутствует в той части Гренландии, где тает ледяной покров. Дело в том, что обычно лед отражает более 80 процентов солнечного света обратно в атмосферу, но, когда появляются водоросли, они затемняют лед, так что он поглощает тепло и тает быстрее.

Причем это взаимосвязанный процесс: чем быстрее тает лед, тем больше появляется водорослей, которые добавляют красный оттенок белому покрову на перевале Гавия на высоте 2618 метров.

Так что водоросли ускоряют таяние льда в Альпах, что вносит свою лепту в глобальное изменение климата.

 
 
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Таинственное появление розового льда в Альпах может иметь серьезные последствия для климата нашей планеты. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование в...
 
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