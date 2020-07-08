Ученые: COVID-19 связан со смертельным воспалением мозга у некоторых пациентов

Источник материала: IT.Tut.by

COVID-19 связан с заболеванием мозга у некоторых пациентов: исследование выявило увеличение количества людей с редким, а иногда и смертельным неврологическим состоянием, которое называется острый диссеминированный энцефаломиелит (ОДЭМ). Об этом пишет LiveScience со ссылкой на сайт препринтов EurekAlert!



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COVID-19 может вызвать опасные неврологические нарушения, включая бред, воспаление мозга, повреждение нерва или инсульт. Более того, авторы исследования сообщили о том, что в их больнице наблюдается увеличение числа пациентов с редким и иногда фатальным неврологическим состоянием, известным как острый диссеминированный энцефаломиелит (ОДЭМ). У всех пациентов с ОДЭМ подтвержден или подозревается COVID-19.

Неясно, как часто возникают осложнения со стороны головного мозга у пациентов с COVID-19, но в исследование были включены только госпитализированные пациенты, которые были направлены в больницу с неврологическими нарушениями, а это означает, что исследование, вероятно, включало некоторые из наиболее тяжелых случаев.

Авторы исследования проанализировали информацию от 43 пациентов в возрасте от 16 до 85 лет с неврологическими осложнениями, которые проходили лечение в Национальной клинике неврологии и нейрохирургии Университетского колледжа Лондона. Из них 29 имели положительный тест на COVID-19, а у остальных были вероятные или подозреваемые случаи COVID-19, установленные на основании симптомов и результатов других тестов, таких как рентгенография грудной клетки и компьютерная томография.

Зафиксировано 10 случаев временной дисфункции головного мозга с симптомами делирия, такими как спутанность сознания и дезориентация. У одного пациента были симптомы психоза, включая зрительные и слуховые галлюцинации. Большинство из этих пациентов в конечном итоге полностью выздоровели без специального лечения.

Кроме того, у восьми пациентов были инсульты, как правило, из-за сгустков крови — к сожалению, никто из них не выздоровел полностью, один человек погиб. Ранее исследователи обнаружили, что COVID-19 может увеличить риск образования тромбов.

У восьми пациентов развилось повреждение нерва, часто вследствие синдрома Гийена-Барре, редкого состояния аутоиммунной природы, которое обычно возникает после инфекции.

У двенадцати пациентов возникло воспаление мозга, и у большинства из них также был диагностирован ОДЭМ. Один из пациентов этой группы умер. Обычно ОДЭМ наблюдается у детей, но все пациенты в этом исследовании были взрослыми. До пандемии исследовательская группа обычно наблюдала в своей больнице один случай ОДЭМ у взрослых в месяц, но во время пандемии этот показатель увеличился до одного случая в неделю.

Исследователи не обнаружили вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, в образцах спинномозговой жидкости пациентов, что позволяет предположить, что у этих пациентов вирус непосредственно не поражал мозг. У некоторых пациентов были получены данные сканирования головного мозга (и в одном случае — биопсии головного мозга), свидетельствующие о том, что воспаление мозга было вызвано реакцией иммунной системы.

Авторы пришли к выводу, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как именно оказывается влияние на мозг и приведет ли это к долгосрочным проблемам со здоровьем.