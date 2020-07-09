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Samsung может отказаться от зарядных устройств в комплекте со смартфонами вслед за Apple
09.07.2020 09:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Samsung может вслед за Apple отказаться от зарядных устройств в комплекте со своими смартфонами. В компании считают, что у многих пользователей уже есть адаптеры питания дома, а отказ от них позволит снизить затраты на производство устройств. Об этом
Некоторые модели смартфонов Samsung могут лишиться адаптера питания в 2021 году — компания уже начала переговоры с поставщиками. Как отметили на ETNews, так Samsung хочет убить двух зайцев: снизить расходы, которые растут из-за удорожания 5G-компонентов и уменьшить влияние на экологию. В компании уверены, что за последние 10 лет развития рынка у пользователей дома накопилось достаточно зарядных устройств, чтобы убрать их из комплекта.
Samsung стала второй крупной компанией, которая, по информации СМИ, откажется от комплектных адаптеров питания. В конце июня аналитик Мин-Чи Куо
Как и в случае с Samsung, в качестве причины называли дорогие 5G-компоненты. По данным Куо, Apple также откажется от базового адаптера мощностью в 5 ватт и 18 ватт: их заменят зарядные устройства на 20 ватт, которые можно будет докупить отдельно.
5 июля
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Samsung может вслед за Apple отказаться от зарядных устройств в комплекте со своими смартфонами. В компании считают, что у многих пользователей уже есть адаптеры...
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