Samsung может отказаться от зарядных устройств в комплекте со смартфонами вслед за Apple

Источник материала: IT.Tut.by

Samsung может вслед за Apple отказаться от зарядных устройств в комплекте со своими смартфонами. В компании считают, что у многих пользователей уже есть адаптеры питания дома, а отказ от них позволит снизить затраты на производство устройств. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на корейский ресурс ETNews .



Источник: ETNews

Некоторые модели смартфонов Samsung могут лишиться адаптера питания в 2021 году — компания уже начала переговоры с поставщиками. Как отметили на ETNews, так Samsung хочет убить двух зайцев: снизить расходы, которые растут из-за удорожания 5G-компонентов и уменьшить влияние на экологию. В компании уверены, что за последние 10 лет развития рынка у пользователей дома накопилось достаточно зарядных устройств, чтобы убрать их из комплекта.

Samsung стала второй крупной компанией, которая, по информации СМИ, откажется от комплектных адаптеров питания. В конце июня аналитик Мин-Чи Куо рассказал , что в комплекте с iPhone 2020 года впервые не будет зарядных устройств и наушников.

Как и в случае с Samsung, в качестве причины называли дорогие 5G-компоненты. По данным Куо, Apple также откажется от базового адаптера мощностью в 5 ватт и 18 ватт: их заменят зарядные устройства на 20 ватт, которые можно будет докупить отдельно.

5 июля стало известно , что Apple начала напрямую спрашивать у пользователей, недавно купивших новую модель iPhone вместо старой, что случилось с зарядным устройством от предыдущего устройства. В опроснике отдельно подчеркивалось, что вопросы касаются адаптера питания, а не кабеля Lightning.