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В Сети показали разницу между двумя поколениями всего в одном жесте. Вот он

08.07.2020 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Пользователь TikTok под ником @guesswho_718 снял видео, свидетельствующее, что взрослые и современные дети по-разному показывают жест «говорю по телефону». Это заставило многих взрослых почувствовать себя «доисторическими», пишет BuzzFeed.

Например, вот как показывают этот жест взрослые, выросшие до начала 2000-х — словно говоря по телефонной трубке.

В Сети показали разницу между двумя поколениями всего в одном жесте. Вот он

А вот как это показывает «новое поколение» — поднося ладонь к уху, словно говоря по смартфону.

В Сети показали разницу между двумя поколениями всего в одном жесте. Вот он

В Сети показали разницу между двумя поколениями всего в одном жесте. Вот он

Всего за пять часов видео набрало более 800 000 просмотров, и многие взрослые потрясены.

В частности, они поняли, что их дети даже не понимают, что значит «повесить трубку» или что стекло машины можно опускать вручную. Причем многие попросили своих детей показать этот жест, и они тоже поднесли раскрытую ладонь к уху.

 
 
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Пользователь TikTok под ником @guesswho_718 снял видео, свидетельствующее, что взрослые и современные дети по-разному показывают жест «говорю по телефону». Это заставило...
 
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