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В Сети показали разницу между двумя поколениями всего в одном жесте. Вот он
08.07.2020 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Пользователь TikTok под ником
Например, вот как показывают этот жест взрослые, выросшие до начала 2000-х — словно говоря по телефонной трубке.
А вот как это показывает «новое поколение» — поднося ладонь к уху, словно говоря по смартфону.
Всего за пять часов видео набрало более 800 000 просмотров, и многие взрослые потрясены.
В частности, они поняли, что их дети даже не понимают, что значит «повесить трубку» или что стекло машины можно опускать вручную. Причем многие попросили своих детей показать этот жест, и они тоже поднесли раскрытую ладонь к уху.
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Пользователь TikTok под ником @guesswho_718 снял видео, свидетельствующее, что взрослые и современные дети по-разному показывают жест «говорю по телефону». Это заставило...
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