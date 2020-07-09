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Thicc Putin Walking: как появился мем про «широкого Путина»

09.07.2020 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В соцсетях — новый мем. У нас он известен как «широкий Путин», а в англоговорящих странах — под названием «Thicc Putin walking» или «IT HIM». Если кратко, то это абстрактный мем, в которой растянутый президент России идет по коридору под музыку Song For Denise. Рассказываем, откуда он взялся.

Кадр из ролика Cateln / <a data-cke-saved-href="https://youtu.be/7KfZRHmcmX4" target="_blank" href="https://youtu.be/7KfZRHmcmX4">YouTube</a>
Кадр из ролика Cateln / YouTube

Как пишет Memepedia, растянутые и искаженные картинки с президентом России были популярны еще в 2017 году. И спустя три года этот тренд вернулся — но уже в формате видео. Причем основой ролика стал ролик, снятый в марте 2018 года.

В марте 2018 года Владимир Путин снова победил на президентских выборах, и 7 мая состоялась его инаугурация, которую показывали по федеральным каналам, поясняет TJournal. Тогда телеканал RT снял, как Путин несколько минут идет по пустым коридорам Кремля. В том же году ролик стал объектом для шуток. Например, на проходку Путина наложили песню «Stayin' Alive» группы Bee Gees — сейчас у этого видео более 1,3 миллиона просмотров.

Спустя два года, 2 февраля 2020 года, создатель Telegram-канала «Ручка» сделал первый ролик с «широким» Путиным. «Музыку я придумал взять, просматривая „Осторожно модерн 2“, под нее там ходил прапорщик в ускоренной съемке. Популярность я начал замечать только летом, случайно нашел — перезалив своего видео в каком-то канале», — рассказал он TJournal.

В мае 2020 года ютубер FlobySop64 перезалил видео на свой канал, дав название новому мему — Wide Putin Walking («Широкий Путин идет»). В таком виде он и попал в западные страны.

Как пишет Know Your Meme, вскоре после того, как искаженная версия была загружена на YouTube, пользователь i5kilo создал Discord-сервер IT’S HIM для распространения мема среди других сообществ.

Различные варианты мема были также загружены на YouTube, в том числе один такой пример — у пользователя astro, который опубликовал «thicc putin bealking» 29 мая 2020 года. Другой — у пользователя Lord Super Succ, который загрузил на свой канал расширенную версию мема, содержащую полный клип инаугурации Путина.

9 июня 2020 года пользователь KlausKreutz разместил мем на американском сервисе Reddit. И, конечно же, «широкий Путин» появился и в Twitter.

На Reddit ролик стал основой шаблона — вот один из примеров.

Thicc Putin Walking: как появился мем про «широкого Путина»
Девушка: «Мне нужен парень с шестью кубиками пресса, особняком и быстрой машиной».
Эта же девушка:

К слову, популярность мема пошла на пользу песне «Song for Denise». На протяжении пяти лет, с 2015 года, ролику на YouTube не придавали особого внимания, но сейчас там более трех миллионов просмотров, а в комментариях часто вспоминают Путина.

Thicc Putin Walking: как появился мем про «широкого Путина»
Скриншоты комментариев к ролику Song for Denise на YouTube

К слову, в том же TikTok мем претерпел трансформации, и теперь шаблон «широкий человек плюс песня Song for Denise» используют и без Путина. Так, в ролике ниже парень радуется, что окончил школу, хотя целый год не проводил там полный день и не делал домашнюю работу.

@lockxwood

it be like that ##fyp ##foryou ##foryoupage ##xyzbca ##viral ##putinwalk

♬ putin walk — lockxwood

 
 
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