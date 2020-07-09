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Thicc Putin Walking: как появился мем про «широкого Путина»
09.07.2020 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В соцсетях — новый мем. У нас он известен как «широкий Путин», а в англоговорящих странах — под названием «Thicc Putin walking» или «IT HIM». Если кратко, то это абстрактный мем, в которой растянутый президент России идет по коридору под музыку Song For Denise. Рассказываем, откуда он взялся.
Как
В марте 2018 года Владимир Путин снова победил на президентских выборах, и 7 мая состоялась его инаугурация, которую показывали по федеральным каналам,
Спустя два года, 2 февраля 2020 года, создатель Telegram-канала «Ручка»
В мае 2020 года ютубер FlobySop64 перезалил видео на свой канал, дав название новому мему — Wide Putin Walking («Широкий Путин идет»). В таком виде он и попал в западные страны.
Как
Различные варианты мема были также загружены на YouTube, в том числе один такой пример — у пользователя astro, который
9 июня 2020 года пользователь KlausKreutz
На Reddit ролик стал основой шаблона — вот один из примеров.
К слову, популярность мема пошла на пользу песне «Song for Denise». На протяжении пяти лет, с 2015 года,
К слову, в том же TikTok мем претерпел трансформации, и теперь шаблон «широкий человек плюс песня Song for Denise» используют и без Путина. Так, в ролике ниже парень радуется, что окончил школу, хотя целый год не проводил там полный день и не делал домашнюю работу.
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В соцсетях — новый мем. У нас он известен как «широкий Путин», а в англоговорящих странах — под названием «Thicc Putin walking» или «IT HIM». Если кратко, то это...
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