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В России появится второй самолет ДРЛО, способный обнаруживать истребители-невидимки
09.07.2020 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Воздушно-космические силы (ВКС) России получат второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер»,
По данным издания, соответствующее «принципиальное решение» уже принято, однако точные сроки постройки самолета зависят от темпов выпуска Ил-76МД-90А, на основе которого создается А-100 «Премьер».
Отмечается, что в настоящее время имеется один прототип данного самолета, созданный на основе серийного Ил-76МД-90А, и одна летающая лаборатория, переделанная из предыдущей модификации.
Самолет ДРЛО способен проводить разведку на расстоянии 200 километров от линии фронта, а особенностью А-100 «Премьер» является возможность передавать данные о цели в автоматическом режиме без голосовой связи.
Главным преимуществом А-100 «Премьер» в публикации назван новый двухдиапазонный радар с фазированной антенной решеткой, который имеет увеличенные дальность и способность обнаружения стелс-целей.
В апреле агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе,
В сентябре 2019 года в The National Interest
Первый полет А-100 «Премьер» совершил в ноябре 2017 года. Прототип самолета впервые поднялся в воздух в октябре 2016 года.
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Воздушно-космические силы (ВКС) России получат второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер», пишет Lenta.ru, ссылаясь...
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