В России появится второй самолет ДРЛО, способный обнаруживать истребители-невидимки

Источник материала: IT.Tut.by

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер», пишет Lenta.ru, ссылаясь на « Известия ».



Ил-76МД-90А, на основе которого разработан «Премьер». Фото: wikipedia.org

По данным издания, соответствующее «принципиальное решение» уже принято, однако точные сроки постройки самолета зависят от темпов выпуска Ил-76МД-90А, на основе которого создается А-100 «Премьер».

Отмечается, что в настоящее время имеется один прототип данного самолета, созданный на основе серийного Ил-76МД-90А, и одна летающая лаборатория, переделанная из предыдущей модификации.

Самолет ДРЛО способен проводить разведку на расстоянии 200 километров от линии фронта, а особенностью А-100 «Премьер» является возможность передавать данные о цели в автоматическом режиме без голосовой связи.

Главным преимуществом А-100 «Премьер» в публикации назван новый двухдиапазонный радар с фазированной антенной решеткой, который имеет увеличенные дальность и способность обнаружения стелс-целей.

В апреле агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало , что ВКС России поставят новейший самолет ДРЛО А-100 «Премьер» в 2024 году.

В сентябре 2019 года в The National Interest написали , что российский самолет ДРЛО А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail.

Первый полет А-100 «Премьер» совершил в ноябре 2017 года. Прототип самолета впервые поднялся в воздух в октябре 2016 года.