«Рептилоиды бродят среди нас». Девушка нашла в окрестностях «Зоны 51» в США странное существо

Источник материала: IT.Tut.by

В соцсети TikTok обсуждают загадочное существо, попавшее на видео в окрестностях «Зоны 51». К счастью, в комментариях уже объяснили, кто это может быть.



Скриншот видео @user8538567717674 / TikTok

Как пишет Medialeaks, жительница города Боулдер Сити в штате Невада 30 июня вышла на прогулку в ста километрах от «Зоны 51» — засекреченной базы военных США, которую в шутку « штурмовали » (но не смогли зайти внутрь) в сентябре 2019-го.

Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до того военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Известно, что она расположена в США на юге штата Невада, в 133 км от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк.

Считается, что база используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения, воздушное сообщение над «Зоной 51» запрещено. Но в Сети в шутку (а порой и всерьез) обсуждают, могут ли там держать инопланетян.

Так что можно понять, почему девушка обратила внимание на странную ящерку, которая грелась на камнях в окрестностях «Зоны 51» — у животного очень длинные пятипалые лапки, которые оказались даже длиннее хвоста.

За неделю видео набрало 2,7 миллиона просмотров и более 557 тысяч лайков. Причем люди в комментариях уже начали выдвигать различные версии, что это может быть — пришельцем или игрушкой, которую можно «выиграть в автоматах». Как написал один из комментаторов, «рептилоиды бродят среди нас».

К счастью, один пользователь все же опознал это существо.



Скриншот видео @user8538567717674 / TikTok

«Это просто маленький геккон. Их лапы могут быть такими из-за генетических мутаций».

Гекконы — это обширное семейство небольших и средней величины ящериц, которое включает больше девятисот видов. Гекконы отличаются от остальных ящериц характерной вытянутой формой головы, очень мелкой, похожей на кожу, чешуей, большими глазами и специфическими пальцами, позволяющими им передвигаться по совершенно гладким поверхностям.