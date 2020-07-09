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«Рептилоиды бродят среди нас». Девушка нашла в окрестностях «Зоны 51» в США странное существо
09.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В соцсети TikTok обсуждают загадочное существо, попавшее на
Как
Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до того военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Известно, что она расположена в США на юге штата Невада, в 133 км от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк.
Считается, что база используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения, воздушное сообщение над «Зоной 51» запрещено. Но в Сети в шутку (а порой и всерьез) обсуждают, могут ли там держать инопланетян.
Так что можно понять, почему девушка
За неделю видео набрало 2,7 миллиона просмотров и более 557 тысяч лайков. Причем люди в комментариях уже начали выдвигать различные версии, что это может быть — пришельцем или игрушкой, которую можно «выиграть в автоматах». Как написал один из комментаторов, «рептилоиды бродят среди нас».
К счастью, один пользователь все же опознал это существо.
Гекконы — это обширное семейство небольших и средней величины ящериц, которое включает больше девятисот видов. Гекконы отличаются от остальных ящериц характерной вытянутой формой головы, очень мелкой, похожей на кожу, чешуей, большими глазами и специфическими пальцами, позволяющими им передвигаться по совершенно гладким поверхностям.
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В соцсети TikTok обсуждают загадочное существо, попавшее на видео в окрестностях «Зоны 51». К счастью, в комментариях уже объяснили, кто это может быть.
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