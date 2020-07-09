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Над Минском заметили редкое зрелище - комету на фоне серебристых облаков. Вот как это выглядело
09.07.2020 13:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня ночью над Минском заметили серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление — а также самую яркую комету за последние семь лет под названием NEOWISE. Показываем, как это выглядело.
Серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Как говорится на сайте
Днем с поверхности Земли они, как правило, не видны. Исключением является полное солнечное затмение. Эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт.
Примечательно, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются в верхних слоях атмосферы очень быстро — их средняя скорость составляет около 27,8 метра в секунду.
Это не первые серебристые облака в этом году — так, в сообществе ASTROBEL TEAM сообщают, что их уже замечали
А про комету C/2020 F3 (NEOWISE) мы
Комета теперь приближается к Земле, после чего начнет свой долгий путь обратно во внешнюю область Солнечной системы. Ее можно наблюдать ранним утром или же ранним вечером в ясную погоду. Как
Минчанин Руслан Завадич сделал несколько снимков неба 9 июля в 2.20−2.40 и разместил их в своем
На форуме BelAstro.Net также
«Комета C/2020 F3 NEOWISE на фоне серебристых облаков. Canon 1100D, ISO800, 4s, F=55mm, центр Минска (возле гостиницы „Беларусь“)», — написал автор снимка, пользователь под ником Lupus.
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Сегодня ночью над Минском заметили серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление — а также самую яркую комету за последние семь лет под...
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