Над Минском заметили редкое зрелище - комету на фоне серебристых облаков. Вот как это выглядело

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня ночью над Минском заметили серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление — а также самую яркую комету за последние семь лет под названием NEOWISE. Показываем, как это выглядело.



На снимке можно увидеть серебристые облака и комету в небе над Минском. Фото: Руслан Завадич / Instagram

Серебристые облака — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Как говорится на сайте 2i.by , они образуются в мезосфере на высоте около 85 км по одному источнику и на высотах 75−95 км по другому источнику и видны только при освещении Солнцем, когда оно находится на высоте 6−16° под горизонтом.

Днем с поверхности Земли они, как правило, не видны. Исключением является полное солнечное затмение. Эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт.

Примечательно, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются в верхних слоях атмосферы очень быстро — их средняя скорость составляет около 27,8 метра в секунду.

Это не первые серебристые облака в этом году — так, в сообществе ASTROBEL TEAM сообщают, что их уже замечали вечером 6 июня , 19 июня , 27 июня и 6 июля .

А про комету C/2020 F3 (NEOWISE) мы писали ранее — это ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим телескопом NEOWISE. Она стала видна более ясно, когда приблизилась к Солнцу (внутри орбиты Меркурия) в конце прошлой недели. Российский космонавт Иван Вагнер назвал ее само яркой за последние семь лет.

Комета теперь приближается к Земле, после чего начнет свой долгий путь обратно во внешнюю область Солнечной системы. Ее можно наблюдать ранним утром или же ранним вечером в ясную погоду. Как пишет «Популярная механика», до 20 июля комету стоит наблюдать с биноклем, а после она станет хорошо видна и невооруженным глазом.

Минчанин Руслан Завадич сделал несколько снимков неба 9 июля в 2.20−2.40 и разместил их в своем Instagram . Посмотрите, как это было красиво.



Фото: Руслан Завадич / Instagram



Фото: Руслан Завадич / Instagram



Фото: Руслан Завадич / Instagram

На форуме BelAstro.Net также можно заметить снимки, сделанные сегодня ночью.



Фото: BelAstro.Net

«Комета C/2020 F3 NEOWISE на фоне серебристых облаков. Canon 1100D, ISO800, 4s, F=55mm, центр Минска (возле гостиницы „Беларусь“)», — написал автор снимка, пользователь под ником Lupus.