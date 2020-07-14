Посмотрите, как пылевой шлейф «Годзилла» из Сахары направляется в Америку

Источник материала: IT.Tut.by

Огромный поток пыли из Африки пересек весь Атлантический океан. Об этом сообщает Universe Today.

Как пишет National Geographic Россия, пылевые шлейфы — это естественное явление, возникающее, когда высокоскоростные ветры собирают крошечные сухие частицы с поверхности Земли и переносят их на большие расстояния. Каждое лето пылевые облака из пустыни Сахары в Африке путешествуют через Атлантический океан.

Обычно эти шлейфы не такие большие и часто тонут в океане. Но нынешний поток пыли следует прямо в Америку. Спутники ESA Copernicus Sentinel и Aeolus зафиксировали, как песчаный шлейф разрастается и направляется через океан. Он настолько велик, что получил прозвище «Годзилла», а метеорологи называют его Сахарский воздушный слой (SAL). Обычно такие потоки формируются поздней весной и ранней осенью.

Записи о SAL насчитывают около 20 лет, но этот считается одним из самых больших. В NOAA отмечают, что шлейф на 60−70% больше среднего.



Пылевой шлейф над Сан-Фелипе. Изображение: ESA

Однако хотя шлейф выглядит жутко, на деле его появление может быть хорошей новостью. Согласно NOAA, эти шлейфы способны фактически препятствовать образованию ураганов либо же делать так, чтобы они становились менее сильными и разрушительными.

Пыль также является источником питательных веществ для фитопланктона, крошечных морских растений, которые плавают у поверхности океана, обеспечивают пищу для местных обитателей, а также фотосинтезируют, формируя кислород для биосферы.

Пылевые потоки также пополняют питательные вещества дождевых лесов Амазонки. Сильные и частые дожди могут истощать запасы питательных веществ. Без этих шлейфов Амазонка, скорее всего, не продемонстрировала бы такого потрясающего биоразнообразия и, возможно, не имела бы такой сложной пищевой сети.

Однако пыль может ухудшить состояние воздуха и представлять опасность для здоровья людей, особенно с сопутствующими заболеваниями. Это происходит отчасти потому, что крупные частицы сразу же оседают на поверхность, а в воздухе остаются более опасные для дыхательной системы человека мелкие частицы.

Но наиболее запоминающая примета пылевых шлейфов — это невероятные восходы и закаты, окрашивающие небо в красный.