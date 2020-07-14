ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Британские ученые: климат Земли собирается сдвинуться на несколько миллионов лет в прошлое

14.07.2020 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Университета Саутгемптона выяснили, что климат Земли собирается сдвинуться на несколько миллионов лет в прошлое. К 2025 году содержание углекислого газа в атмосфере достигнет рекордного уровня за последние 3,3 миллиона лет. Причиной этого является деятельность человечества. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Scientific Reports.

Британские ученые: климат Земли собирается сдвинуться на несколько миллионов лет в прошлое
Фото: Reuters

Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей, собранных из глубоких донных отложений Карибского моря. Полученные данные были использованы для реконструкции концентрации углекислого газа в атмосфере Земли около трех миллионов лет назад, во время эпохи плиоцена (от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад), когда Земля была на три градуса теплее, чем сегодня. Тогда полярные шапки занимали меньшую площадь, а уровень моря был выше.

Чтобы оценить древнюю концентрацию углекислого газа, ученые определили соотношение изотопов бора в остатках раковин фораминифер. Изотопный состав зависит от кислотности морской воды, а та, в свою очередь, от содержания углекислого газа в атмосфере.

Оказалось, что в самый теплый период плиоцена концентрация углекислого газа в атмосфере достигала 380−420 частей на миллион. Это сравнимо с нынешним значением, равным 415 частям на миллион. Это показывает, что человечество уже достигло уровня, при котором происходят значительные климатические изменения.

По оценкам, к 2025 году содержание углекислого газа превзойдет все значения за последние три миллиона лет. Это также значит, что в будущем уровни, скорее всего, достигнут рекордных значений за последние 15 миллионов лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые Университета Саутгемптона выяснили, что климат Земли собирается сдвинуться на несколько миллионов лет в прошлое. К 2025 году содержание углекислого газа...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Посмотрите, как пылевой шлейф «Годзилла» из Сахары направляется в Америку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика