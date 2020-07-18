Десятки веб-сайтов и сервисов перестали работать в пятницу из-за проблем с Cloudflare

Источник материала: IT.Tut.by

Десятки веб-сайтов и сервисов перестали работать в пятницу ​​из-за проблем с DNS-службой Cloudflare. Об этом сообщает Gizmodo.



Источник: Downdetector

Из-за сбоя свою работу прекратили такие популярные сайты и сервисы, как Discord, Politico, Feedly и League of Legends. Как только соединения были восстановлены, Cloudflare выпустил отчет об инциденте, в котором говорилось, что проблема «не была результатом атаки» и что ошибка «обнаружена и исправление внедряется».

Возможно, все дело в том, что в работе маршрутизатора (роутера), который находится в Атланте, произошел сбой. Как поясняет генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс, это привело к ошибочно перенаправленному трафику на точки доступа, которые «подключаются к нашей магистральной линии». Так что компания изолировала маршрутизатор и закрыла магистраль передачи данных, вместо этого перенаправляя трафик через транзитных провайдеров. «Возникла некоторая перегрузка, которая привела к снижению производительности на некоторых каналах связи», — добавляет глава компании.

Согласно отчету об инциденте, эта проблема с DNS-службой Cloudflare 1.1.1.1 повлияла на ее центры обработки данных на международном уровне: проблема затронула города от Франкфурта до Парижа и Схипхола, а также на несколько крупных центров США, включая Лос-Анджелес, Чикаго, Сиэтл, Атланту и Сан-Хосе. Перебои в работе, по-видимому, были сосредоточены в США и Северной Европе.

DNS или система доменных имен служит связующим звеном между доменным именем, которое вы используете для поиска веб-сайта и его соответствующим IP-адресом, который определяет конкретное местоположение сайта в интернете. По сути, служба действует как цифровая телефонная книга для Сети, и без нее невозможно попасть в интернет, независимо от того, работают ли собственные серверы сайта или нет. Некоторые интернет-провайдеры полагаются на свою собственную службу DNS, но чаще используются альтернативы от таких компаний, как Google и Cloudflare.