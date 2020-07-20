В Ливии испытали старую советскую противокорабельную ракету, но что-то пошло не так

Источник материала: IT.Tut.by

В сети появилось видео испытаний в Ливии старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит». Пуск произвели силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Ролик опубликовал владелец Twitter-аккаунта @Libya_OSINT.

Сообщается, что пуск был произведен в районе поселения Завьят Занзур (оно расположено в восточной части Ливии). На кадрах видно, что ракета стартует, пролетает несколько метров, после чего резко меняет курс и падает. Вероятно, что-то случилось с двигателем или другими системами снаряда. «Пуск в основном символичен и в минимальной степени преследует военные цели», — написал владелец аккаунта.

«Мисмари (бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии — прим. TUT.BY), гениальный комик Ливии, говорил раньше, что у них есть сюрприз для Турции. Возможно, он имел в виду то, что ЛНА может поразить цели, находящиеся в ста метрах», написал пользователь в комментарии к ролику.

В настоящее время в Ливии продолжается гражданский конфликт между силами Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии. На нынешней стадии в войну на стороне ПНС активно вмешалась Турция, поставляющая союзником оружие и боеприпасы.

Противокорабельная ракета П-15 «Термит» была разработана в СССР в начале 1960-х годов. Боеприпас несет почти полтонны взрывчатки и способен поражать цели на расстоянии от 8 до 80 километров.