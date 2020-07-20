Ученые заявили, что через 5−10 млн лет в Эфиопии может образоваться новый океан

Источник материала: IT.Tut.by

Африканский континент может «расколоться» вследствие образования тектонического разлома на территории пустыни Афар на северо-востоке Эфиопии. Это, в свою очередь, приведет к образованию нового океана через 5−10 млн лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные британских и американских ученых. Об этом пишет ТАСС .



Фото: wikipedia

Как подчеркнул исследователь из университета Лидса Кристофер Мур, расположенная на стыке трех тектонических плит зона уже начала расходиться, образовав в 2005 году трещину длинной около 56 км. Мониторинг изменений, происходящих в эфиопской пустыне, проводится посредством анализа данных спутниковых радаров.

«Это [пустыня Афар] единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом», — приводит телеканал слова Мура.

Геофизик Синтия Эбингер из Тулейнского университета в Новом Орлеане (штат Луизиана) связывает тектонические процессы с нарастающим давлением поднимающейся магмы. Ожидается, что после образования разлома воды Аденского залива и Красного моря затопят Афар и зону Восточно-Африканского рифта, создавая новый океан.