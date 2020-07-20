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В месте пикета Тихановской в Минске наблюдались проблемы со связью. С чем это могло быть связано
20.07.2020 13:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера, 19 июля, в Минске в парке Дружбы народов
Самая очевидная причина, почему в местах скопления людей «ложится» сотовая связь — это пиковые нагрузки. Например, если в месте массового скопления люди начинают активно стримить со своих смартфонов либо постить видео и фото в соцсетях.
Ситуация становится более сложной, если в определенном районе мало вышек сотовой связи. Так, посмотрим на карту покрытия сети в районе парка Дружбы народов.
Например, вот карта покрытия от МТС.
Вот карта от life:)
А вот — от А1.
В таких случаях часто советуют попробовать переключить сотовую сеть с 3G на 4G (LTE) или наоборот. Дело в том, что в Беларуси операторы используют общую сеть 4G, и когда вы меняете ее в настройках на 3G, то по факту переходите на оператора, который в данной точке может быть менее загружен. Но, как показывает практика последних недель, это не всегда помогает.
Мы попросили комментарии у операторов и добавим их, как только нам их пришлют.
А это могут быть глушилки?
Еще одна теория гласит, что рядом с парком применяли так называемые «глушилки». Вот, в частности, что разместили в Telegram-канале Nexta Live.
В том же канале
Как
«Системы машины способны следить за ситуацией и защищать от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам. Аппаратура комплекса способна отслеживать сигналы различных радиоэлектронных систем, производить их анализ и вычислять координаты источника этих сигналов. Комплекс «Свет-КУ» имеет возможность приема сигналов в диапазоне частот от 25 МГц до 18 ГГц, — говорится в тексте. после чего добавляется, что «в некоторых случаях комплекс «Свет-КУ» может самостоятельно блокировать системы связи. Так, имеется возможность автоматического обнаружения каналов управления и определения параметров сетей радиосвязи типа GSM, CDMA2000 и UMTS».
Однако отметим, что по одной фотографии довольно затруднительно определить, что это в принципе за устройство. И о поставках РБ-636АМ2 «Свет» в открытых источниках нет никаких сведений.
Сомнения в этой теории высказал Telegram-канал «ЗаТелеком», который ведет Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета (его довольно часто приглашают в качестве эксперта по вопросам интернета, в частности, для «
«Если уж власти Беларуси начнут блокировать интернет, то, скорее всего, они отключат именно передачу данных, оставив работоспособной сеть GSM. Именно так и происходит во всем мире при отключениях. В Москве, Конго-Киншаса или Индийском Кашмире», — продолжает автор.
Кроме того, Михаил
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