Ученые: белым медведям грозит почти полное исчезновение через 80 лет

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Большинство субпопуляций белых медведей могут почти полностью исчезнуть к 2100 году из-за сокращения морского льда, вызванного глобальным потеплением. Результаты исследования ученых опубликовали 20 июля в журнале Nature Climate Change. Это передает RTVI .



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Ученые оценили масштаб таяния арктических льдов в период с 1979 по 2016 год. Они соотнесли прогнозы скорости таяния арктического льда и количество дней в году, в которые белые медведи могут голодать, и создали вероятные модели будущих демографических последствий климатического кризиса для поголовья белых медведей — после продолжительности летнего голодания животных резко возрастает риск сокращения их численности.

Исследователи разбили всю популяцию полярных белых медведей на 19 субпопуляций, объединенных в четыре экорегиона. В самом южном экорегионе сезонного льда, который охватывает северо-восточное побережье Канады и западный берег Гренландии, медведи привыкли пережидать теплый сезон на берегу, выкармливая детенышей и экономя энергию. В других же регионах белые медведи традиционно и летом использовали льдины для охоты с них. Теперь же здесь — вдоль арктических побережий России, Гренландии и Аляски — летом лед практически отсутствует, и медведи этих субпопуляций оказались особенно уязвимыми.

Прогноз ученых показал, что к 2100 году существует риск исчезновения 13 популяций белых медведей, на которые приходится 80% всех хищников в Арктике. По данным исследователей, наибольшему риску из-за длительного голодания подвергнутся детеныши, а наименьшему — одинокие взрослые самки. При этом при наихудшем сценарии с высоким уровнем выбросов парниковых газов к 2100 году исчезнут практически все белые медведи в Арктике. Средний уровень выбросов парниковых газов позволит части популяции хищников выжить.

По оценке исследователей, в мире насчитывается около 26 тысяч белых медведей, которые уже сейчас находятся на грани выживания, — по мере того как морской лед тает из-за изменений климата, уменьшается и популяция животных. Морские льды — это место охоты и обитания белых медведей и тюленей, также они отражают солнечные лучи, что препятствует глобальному потеплению.

В апреле ученые из монреальского Университета Макгилла опубликовали исследование, в котором говорилось, что глобальное изменение климата приведет к тому, что к 2050 году Северный Ледовитый океан будет свободен ото льда в летние месяцы. Каждое лето льды в Арктике тают, и их площадь уменьшается, а потом снова увеличивается зимой. Однако из-за изменения климата общая площадь льдов в Северном Ледовитом океане за последние несколько десятилетий постоянно сокращается, так как зимнее увеличение не компенсирует летнее таяние.