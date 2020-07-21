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Студия BlitzTeam сменила имя и отстояла название своей игры в Евросоюзе
21.07.2020 17:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Студия «БлицТим», к сотрудникам которой в декабре Wargaming
Как говорится в заявлении студии, «это не является признанием каких-либо необоснованных претензий Wargaming» и что компания сделала это, «чтобы сохранить свой продукт».
Напомним, что в декабре 2019 года Wargaming
От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов). Однако команда Blitz Team с этим не согласна. Подробнее о доводах двух сторон можно прочесть
Затем 28 февраля 2020 года компания Wargaming
И 6 марта компания Blitz Team
Теперь же студия исключила из своего наименования «оспариваемое слово» и, таким образом, «лишила кипрскую компанию формальных зацепок для вовлечения магазинов приложений в это сутяжничество. Отмечается, что App Store и Google Play Store уже вернули игру «на полки».
— Мы верим, что и суды ЕС и США в конечном итоге признают, что у Wargaming не было и нет никакой монополии на слово «блиц» и мы использовали его совершенно правомерно, — говорится в заявлении.
Студия добавляет, что обжаловала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) регистрацию Wargaming товарного знака Battle Prime — по словам представителей компании, на прошлой неделе они получили официальный ответ EUIPO о том, что Wargaming.net Limited отказывается от прав на этот товарный знак на территории ЕС.
Что говорит Wargaming
Позже WG представила нам свою точку зрения. Приводим ее.
— Компания Wargaming выражает озабоченность интерпретацией хода судебных разбирательств в иностранных юрисдикциях со стороны ООО «Пресс Фире Гамес» (до 28.05.2020 ООО «Блиц Тим» Blitz Team). В целях внесения ясности и недопущения возможных искажений фактов сообщаем следующее, — сообщили нам. — Блокировка игры Battle Prime в AppStore и GooglePlay состоялась на основании запрета использования компанией Blitz Team слов и обозначений Blitz Team, Blitz Engine, Blitzteam LLC в отношении видеоигр на территории ЕС. Напомним, что в феврале 2020 года запрет на время разбирательства был временно назначен окружным судом города Никосии.
Компания Blitz Team также представила свои аргументы в суде. 29 июня 2020 года окружной суд вынес решение о том, что запрет должен быть продлен до вынесения окончательного решения по иску компании Wargaming к компании BlitzTeam, теперь уже Press Fire Games, в связи с нарушением прав на товарный знак.
Apple и Google возвратили игру в цифровые магазины только после того, как компания Blitz Team удалила упоминания слов Blitz Team, Blitz Engine, Blitzteam LLC из игры, описаний, юридических документов, а также сменила свое наименование на Press Fire Games.
В отношении товарного знака Battle Prime компания Wargaming не инициировала никакие судебные разбирательства, и никакие решения уполномоченными органами не выносились.
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Студия «БлицТим», к сотрудникам которой в декабре Wargaming подала иски на сумму почти в два миллиона долларов, заявила о смене названия на Press Fire Games. Об этом...
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