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ASUS представила новый игровой смартфон, который назвала самым мощным в мире

22.07.2020 23:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Принадлежащий ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представлял новое поколение «самых мощных геймерских смартфонов» — ROG Phone 3.

ASUS представила новый игровой смартфон, который назвала самым мощным в мире
Фото: engadget

В основе ROG Phone 3 лежит платформа Qualcomm Snapdragon 865+ с поддержкой 5G-сетей. Дисплей AMOLED диагональю 6,59 дюйма отличается поддержкой 144 Гц, временем отклика 1 мс и минимальной латентностью сенсорного интерфейса 25 мс. Высокому качеству отображения картинки способствует поддержка 10-битной глубины цвета и стандарта HDR10+.

ROG Phone 3 разработан на основе предыдущих поколений девайсов серии и оснащается разъемом для подзарядки на боковой панели, а также встроенной батареей на 6000 мАч. Усовершенствованная система управления AirTrigger 3, помимо программируемых ультразвуковых сенсоров, дополнилась датчиком движения.

ASUS представила новый игровой смартфон, который назвала самым мощным в мире
Фото: engadget

В максимальной комплектации смартфон оснащается 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ высокоскоростной постоянной памяти UFS 3.1. Система охлаждения включает испарительную камеру, графитовую пластину за экраном и увеличенный радиатор, покрывающий наиболее нагревающиеся зоны.

Набор камер такой: 64 Мп, f/1,8 (главный датчик), 13 Мп, f/2,4, (ультраширокий угол), 5 Мп, f/2,0 (макро); 24 Мп, f/2,0 (фронтальная).

ASUS представила новый игровой смартфон, который назвала самым мощным в мире

Кроме смартфона компания показала целый ряд аксессуаров, включая геймпад ROG Kunai 3, добавляющий физические контроллеры для управления в играх, новый чехол ROG Lighting Armor, а также переходник ROG Clip, который позволяет подключать смартфон к определенным консольным контроллерам, пишет Rozetked.

В зависимости от объема оперативной и встроенная памяти устройство в Европе будет продаваться за 799, 999 и 1099 евро. Продажи начнутся в августе.

Ниже — цены других смартфонов, популярных у нас:

 
 
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Принадлежащий ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представлял новое поколение «самых мощных геймерских смартфонов» — ROG Phone 3.
 
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