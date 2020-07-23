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Морская черепаха проплыла 5,5 тысяч километров и сломала все стереотипы

23.07.2020 11:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Турции установили GSP-трекер на панцирь морской черепахи. Оказалось, что уверенность в том, что эти животные медлительные и неповоротливые — не более чем выдумка. Об этом со ссылкой на Daily Sabah пишет Media Leaks.

Морская черепаха проплыла 5,5 тысяч километров и сломала все стереотипы
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: wikipedia

Черепаху по кличке Туба оснастили GPS-передатчиком, который не боится воды и больших глубин.

Путешествие в августе прошлого года Туба начала у берегов в юго-западной части Турции — первые два месяца она кочевала в водах рядом с этими местами. После земноводное направилось в район Балканского полуострова и пробыло там примерно месяц. Затем черепаха поплыла на Мальту и решила переждать там зиму. Весной Туба направилась к берегам Италии и Албании.

Доган Сезбилен, один из авторов проекта, сказал, что подобная активность для данного вида стала для них неожиданностью. Интересно, что черепаха решила следовать собственному пути, а не поплыла вместе с родичами в сторону Северной Африки. По состоянию на июль нынешнего года Туба преодолела расстояние в 5,5 тысяч километров. И продолжает путь.

Изначально целью проекта было узнать как можно больше о морских черепахах и понять, какой образ жизни они ведут, когда находятся под водой.

 
 
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Исследователи из Турции установили GSP-трекер на панцирь морской черепахи. Оказалось, что уверенность в том, что эти животные медлительные и неповоротливые —...
 
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