ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Майкл Элкинд: игра Batman: Arkham City принесла разработчику 600 млн долларов

27.07.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

Экс-менеджер по маркетингу компании Warner Bros. Entertainment Майкл Элкинд сообщил, что представленная в 2011 году и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла не менее 600 млн долларов США чистого дохода.

При этом за восемь с лишним лет удалось выпустить и продать более 12,5 млн копий. Почти половина продаж произошли в первый год после презентации игры, уточняет Элкинд. Игра буквально ворвалась на рынок геймерского контента, однако затем пользователи также активно ею интересовались.

Успеху сопутствовали и модернизации, которые производитель делал вовремя. Так, изначально продукт был предназначен для запуска на PS3, а через четыре года игру переделали под PS4.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-менеджер по маркетингу компании Warner Bros. Entertainment Майкл Элкинд сообщил, что представленная в 2011 году и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла не...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как проверяются данные в «Голосе» и «Зубре» - отвечает глава разработчиков этих проектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика