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Майкл Элкинд: игра Batman: Arkham City принесла разработчику 600 млн долларов
27.07.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Экс-менеджер по маркетингу компании Warner Bros. Entertainment Майкл Элкинд сообщил, что представленная в 2011 году и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла не менее 600 млн долларов США чистого дохода.
При этом за восемь с лишним лет удалось выпустить и продать более 12,5 млн копий. Почти половина продаж произошли в первый год после презентации игры, уточняет Элкинд. Игра буквально ворвалась на рынок геймерского контента, однако затем пользователи также активно ею интересовались.
Успеху сопутствовали и модернизации, которые производитель делал вовремя. Так, изначально продукт был предназначен для запуска на PS3, а через четыре года игру переделали под PS4.
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Экс-менеджер по маркетингу компании Warner Bros. Entertainment Майкл Элкинд сообщил, что представленная в 2011 году и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла не...
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