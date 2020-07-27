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Белорусские ИT-специалисты смогут иммигрировать в Украину по квоте
27.07.2020 16:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Украины предлагает ввести иммиграционные квоты для иностранных программистов.
Данная мера позволит украинским IT-компаниям дополнительно привлечь 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов.
Среди профессий, которые можно оформить по квоте: программисты, аналитики, технические руководители и другие.
Привлеченные в пределах квоты сотрудники получат вид на жительство и смогут жить и работать в Украине в течение десяти лет.
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Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Украины предлагает ввести иммиграционные квоты для иностранных...
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