В Сети заговорили о PlayStation 5 Pro

Источник материала: IT.Tut.by

Издание GameRant опубликовало ссылку на патент Sony, в котором описываются возможности по увеличению производительности игровых приставок компании. Информацию подтвердил ресурс WinFuture , известный очень точными прогнозами касательно еще не вышедших смартфонов от крупных производителей. Некоторые журналисты связали имеющиеся данные с разработкой PlayStation 5 Pro.





В патенте говорится о возможной разработке игровой консоли с двумя графическими процессорами (GPU) и, соответственно, едва ли не вдвое большей графической производительностью. Использование двух GPU в одной приставке якобы позволит японской компании увеличить ее мощность, не дожидаясь выхода нового поколения графических процессоров от партнерской AMD.

Впрочем, наличие какого-либо патента у компании не обязательно означает, что она собирается его использовать. Иногда производители запасаются патентами впрок, чтобы в случае чего заявить о своих правах на технологию в случае, если конкуренты решатся использовать похожие решения.

И еще: нынешняя PS4 вышла в продажу в 2013 году, PS4 Pro — в 2016 году. Общий жизненный цикл составляет около семи лет. По сообщениям сетевых источников, PS5 продержится максимум пять лет. Выпустить усовершенствованную PS5 Pro в таком случае Sony просто может не успеть.

Напомним: Sony PlayStation 5 выйдет в продажу до конца этого года, хотя конкретные даты еще неизвестны. Цена консоли также держится в секрете, но она вряд ли окажется выше примерно 500 долларов.

Ниже — цены популярных игровых приставок: