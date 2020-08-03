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Флагман Huawei рассекретили на изображениях. Что нового

03.08.2020 22:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известный информатор @OnLeaks опубликовал рендеры, на которых изображен один из следующих топовых смартфонов Huawei — Mate 40.

Флагман Huawei рассекретили на изображениях. Что нового

Пока инсайдер поделился изображениями только обычного Mate 40, но компания наверняка представит и его усовершенствованную версию с приставкой Pro в названии. Оба девайса, скорее всего, анонсируют осенью. Во всяком случае предыдущие модели в линейке Mate показывали в октябре.

Судя по рендерам, основное внимание в Mate 40 уделят основной камере, которая занимает едва ли не половину свободного пространства на стеклянной задней панели. Система состоит из трех фотодатчиков и еще одного модуля, назначение которого пока не раскрывается. Рядом — продолговатая вспышка.

Флагман Huawei рассекретили на изображениях. Что нового

Фронтальную сторону девайса займет экран на 6,4 дюйма, в левой верхней части которого находится овальный вырез под сдвоенную фронтальную камеру. Общие габариты смартфона такие: 158,6×72,5×8,9 мм (10,4 мм, если считать с выпирающей камерой).

Подробностей о «начинке» пока нет. Но, скорее всего, Mate 40 станет первым аппаратом производителя с фирменным процессором Kirin 1020. Наверняка в активе окажется и поддержка работы в 5G-сетях.

Флагман Huawei рассекретили на изображениях. Что нового

А вот о сервисах Google, похоже, можно забыть. Если во взаимоотношениях США и Китая ничего кардинально не изменится, новинка наверняка будет базироваться на открытой версии Android с собственным магазином приложений AppGallery.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Huawei:

 
 
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Известный информатор @OnLeaks опубликовал рендеры, на которых изображен один из следующих топовых смартфонов Huawei — Mate 40.
 
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