Новые самураи. Япония модернизирует свои истребители до «суперперехватчиков»

Источник материала: IT.Tut.by

Япония модернизирует половину своего парка истребителей F-15J с помощью технологий следующего поколения, предоставляемых компанией Boeing. Об этом пишет военное издание Military Watch.



Фото: wikipedia.org

В 80-е годы F-15 — сильнейший истребитель того времени — производился для японских Сил самообороны прямо в Японии по соглашению Boeing и Mitsubishi Heavy Industries. Долгое время самолет оставался на уровне высших мировых стандартов, однако сегодня представляется уже несколько устаревшим по сравнению с китайскими J-11B и российскими модернизированными Су-27СМ3, не говоря уже о новейших J-16, J-20 и Су-35.

Новейшие самолеты России и Китая зачастую используют такие технологии, как радары с активной фазированной решеткой, уменьшенная эффективная площадь рассеяния (ЭПР) и двигатели с управляемым вектором тяги.

Японцы решили не отставать и выделили 4,5 миллиарда долларов на модернизацию F-15J. Конструкторские работы по обновлению выполнит Boеing, корпорация также предоставит Японии два полностью модернизированных до уровня Super Interceptor («Суперперехватчик») самолета. Основные изменения коснутся авионики, систем управления вооружения и оборудования кабины, дающей пилотам возможность иметь повышенную ситуационную осведомленность.

У Boеing уже есть опыт модернизации F-15 до последних версий — компания производит варианты F-15EX и F-15QA для ВВС США и Катара соответственно. Всего планируется оснастить новым оборудованием 98 истребителей, а остальные постепенно вывести из состава военно-воздушных сил и заменить на самолеты пятого поколения F-35. Ранее предполагалось, что японцы заменят F-15J на тяжелые F-22 Raptor, но американцы сначала отказались продавать его за рубеж, а затем свернули производство.

Несмотря на то, что F-35 номинально превосходит F-15J на целое поколение, у него есть некоторые недостатки. Самолет предназначен больше для работы по земле, чем для воздушного боя, в то время как F-15 — «чистокровный» истребитель завоевания господства в воздухе. F-35 также менее маневрен, имеет более низкую скорость и несет только половину полезной нагрузки, доступной для F-15.

Считается, что возможно добавить старым самолетам точек подвески вооружения, что позволит нести до 16 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» с дальностью в 160−180 километров. Это поможет F-15J после модернизации вновь занять место в ряду самых мощных истребителей планеты.