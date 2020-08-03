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Маск заявил, что египетские пирамиды построили инопланетяне. Что ему ответил ученый

03.08.2020 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что египетские пирамиды построили инопланетяне. По крайней мере, так он написал у себя в Twitter.

Позже Маск добавил, что древнеегипетский фараон Рамсес II «был

 
 
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что египетские пирамиды построили инопланетяне. По крайней мере, так он написал у себя в Twitter.
 
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