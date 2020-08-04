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Пять беспроводных наушников, которые можно купить за 100 рублей и не прогадать

04.08.2020 08:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Беспроводные наушники — вещь полезная, но не самая доступная. Во всяком случае популярные модели крупных производителей стоят более 130−150 долларов, а иногда и вовсе предлагаются за 250−300 долларов. Но существуют и более простые «народные» версии. Мы проверили, какие гарнитуры с ценой около 50 долларов (до 100−120 рублей) сейчас чаще всего выбирают в Беларуси.

Пять беспроводных наушников, которые можно купить за 100 рублей и не прогадать
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Xiaomi Redmi Airdots S

Пять беспроводных наушников, которые можно купить за 100 рублей и не прогадать

Пожалуй, одна из самых популярных моделей, которая находится в топе поисковой выдачи по указанным выше параметрам. Производитель выделяет несколько плюсов наушников. Например, модуль Bluetooth 5.0. По словам компании, это влияет на стабильность подключения.

Второй плюс — автономность на уровне 12 часов (вместе с зарядным кейсом). В обычном режиме наушники способны проигрывать музыку в течение четырех часов без остановки. Есть жестовое управление одной кнопкой, а также поддержка голосовых ассистентов (в том числе от Google). Кроме того, в активе защита от брызг по стандарту IPX4.

Honor Sport AM61

Пять беспроводных наушников, которые можно купить за 100 рублей и не прогадать
Фото: pikabu.ru

Еще одна часто встречающаяся модель. Как понятно из названия, основное предназначение гарнитуры — воспроизведение музыки во время занятий спортом. Видимо, благодаря своей форме «затычки» должны реже выпадать из ушей владельца. Кроме того, защита от влаги здесь немного круче — IP52. Даже если бегать с наушниками под дождем, они не должны выйти из строя.

Другие достоинства: время автономной работы — до 11 часов, в режиме ожидания — до десяти дней. Правда, Bluetooth здесь версии 4.1, да и подзаряжаться придется через морально устаревший разъем microUSB.

QCY T5

Пять беспроводных наушников, которые можно купить за 100 рублей и не прогадать

На первый взгляд, QCY — не самая известная компания. На деле же это суббренд китайской Xiaomi.

В целом наушники выглядят примерно так же, как и большинство конкурентов. Зарядный кейс продолговатой формы, в комплекте поставки есть несколько сменных амбушюр разных размеров. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0, в активе поддержка кодеков AAC (редкость для устройств этой ценовой категории). Есть жестовое управление.

Из других важных особенностей: время автономной работы — пять часов, если приплюсовать зарядный кейс — 25 часов. А еще наушники защищены от влаги по IPX4 (как и рассмотренные выше AirDots S).

JBL Tune 205BT

Пять беспроводных наушников, которые можно купить за 100 рублей и не прогадать
Фото: JBL

Простенькая модель от довольно известного бренда, по форме напоминающая гарнитуры для спорта. Носить ее (как и в случае с Honor) предлагается за шеей.

Краткие технические характеристики: Bluetooth 4.1, поддержка кодека SBC, максимальное время работы — шесть часов, на подзарядку уходит не более двух часов. Ожидаемо, есть микрофоны и возможность совершать звонки. Управление при этом идет через небольшой пульт, расположенный на соединяющем проводе. А еще производитель заявляет об улучшенном звучании низких частот.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite

Пять беспроводных наушников, которые можно купить за 100 рублей и не прогадать

Уже третья гарнитура в подборке от этого производителя, показывающаяся вверху поисковой выдачи.

По форме кейса девайс больше всего напоминает «классические» AirPods от Apple. На странице с описанием возможностей наушников производитель также особо останавливается на поддержке кодека AAC, наличии технологии шумоподавления, а также большой автономности. Девайс может непрерывно работать четыре часа, а зарядный кейс дает дополнительные 16 часов.

Сюда же относятся и другие «плюшки» вроде управления жестами, наличия Bluetooth 5.0 и защиты от воды по стандарту IPX4 (как говорилось выше, небольшой дождь наушники должны пережить без проблем). А еще гарнитура понимает, когда во время воспроизведения пользователь достает один наушник, и автоматически переключается в монорежим.

 
 
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Беспроводные наушники — вещь полезная, но не самая доступная. Во всяком случае популярные модели крупных производителей стоят более 130−150 долларов, а иногда...
 
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