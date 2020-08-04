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В Беларуси есть День железнодорожных войск, но нет железнодорожных войск. Как это возможно?

04.08.2020 12:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Шестого августа в парке Дружбы народов в Минске власти планируют провести праздничный концерт, посвященный Дню железнодорожных войск. Это мероприятие может совпасть с митингом Светланы Тихановской, ее команда обжаловала решение устроить праздник железнодорожников именно на месте для митинга. Однако в Беларуси нет железнодорожных войск, а есть транспортные. 42.TUT.BY рассказывает, что это за род войск и почему они уже не железнодорожные.

В Беларуси есть День железнодорожных войск, но нет железнодорожных войск. Как это возможно?
Фото: pixabay.com

Зачем нужны железнодорожные войска

С XIX века железные дороги — важнейший элемент обороноспособности любой уважающей себя страны. Государство может иметь огромную мощную армию, но без налаженной системы железнодорожных перевозок войска никуда не попадут вовремя, не получат нужное количество вооружения, боеприпасов и продовольствия, а раненые с фронта не попадут вовремя в госпитали. Поэтому бесперебойное хождение поездов стало стратегическим вопросом и доверять это гражданским служащим власти не собирались.

Пути нужно было охранять — враг вполне может осуществлять диверсии. Дороги необходимо ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии, в случае нужды — восстанавливать разрушенную железнодорожную сеть и прокладывать ветки с нуля. Всем этим и занимались железнодорожные войска. Задачи у них по сравнению с мотострелковыми или танковыми соединениями специфические — поэтому ж/д формирования относятся к специальным войскам (не путать со спецназом).

Краткая история железнодорожных войск

В Беларуси есть День железнодорожных войск, но нет железнодорожных войск. Как это возможно?
Железнодорожные войска Российской империи строят дорогу Бухарест-Зимница. Фото: wikipedia.org

В Российской империи железнодорожные войска были созданы 6 августа 1851 года и прослужили до самого краха государства в Первую мировую. После Октябрьской революции новая власть распустила царские железнодорожные войска — чтобы уже через полгода создать собственные аналогичные. Советские военные железнодорожники вытащили на себе сложнейшее снабжение войск в Великой Отечественной.

После войны формирования участвовали в строительстве огромного количества «мирных» дорог, включая Байкало-Амурскую магистраль (среди офицеров-железнодорожников ходила поговорка «Служил на БАМе — гордись, не служил — радуйся»).

Разумеется, военные железнодорожники принимали участие в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф (Чернобыль, Спитакское землетрясение). После знаменитого «взрыва на Сортировке», когда больше 80 тонн тротила и гексогена практически стерли станцию Свердловск-Сортировочный, железнодорожные войска восстановили движение поездов через уничтоженный узел всего за четыре часа.

Осенью 1991 года, еще до развала СССР железнодорожные формирования, находящиеся на территории Беларуси, перешли в подчинение Совета министров республики. Через год, 18 декабря 1992 года, на базе 30-й ж/д бригады были образованы железнодорожные войска Республики Беларусь. Цели и задачи их по сравнению с советским периодом изменились мало — разве что вопросы переброски огромных масс войск со всего СССР на запад в случае войны уже не стояли.

Почему день — железнодорожных войск, а сами войска — транспортные?

В советские времена шестого августа днем железнодорожных войск не был — привязывать дату к императорскому указу в «государстве рабочих и крестьян» не стали. Как отдельный праздник эту дату ввели в России в 1996-м, а в Беларуси — в 1998 году. Военные железнодорожники успели отметить 125-летие и 130-летие.

Как отдельный род войск железнодорожные войска просуществовали еще восемь лет. 11 мая 2006 года Александр Лукашенко подписал указ № 312 «О некоторых мерах по совершенствованию транспортного обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь», по которому были образованы транспортные войска. Это не простое переименование: в составе транспортных войск объединились железнодорожные, автомобильные и дорожные войска. Теперь род войск отвечает не только за железные, но и за автомобильные дороги.

Это не единичный пример в истории, так, в Соединенных Штатах все части, ответственные за транспортировку войск, техники и ресурсов для них (неважно, по железной или обычной дороге, морем или по воздуху) объединены в Транспортный корпус США.

Тем не менее никакого «Дня транспортных войск» не появилось. У военных железнодорожников — по-прежнему свой праздник в августе, у автомобилистов и дорожников — свой в конце октября. Для примера — день ВДВ в Беларуси с 2010 года официально называется День десантников и сил специальных операций (так как никаких отдельных ВДВ в Беларуси нет, а есть ССО). Однако с транспортными войсками, как видим, ситуация другая.

Зато строительство объектов невоенного назначения никуда не делось. Известно, что военнослужащие участвовали в строительстве Острова Мужества и Скорби, историко-культурного комплекса «Линия Сталина», Национальной библиотеки и не только.

Словом, некоторое несоответствие название и праздника и рода войск объясняется достаточно просто: новый праздничный день просто не вводили.

 
Теги: Минск
 
 
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Шестого августа в парке Дружбы народов в Минске власти планируют провести праздничный концерт, посвященный Дню железнодорожных войск. Это мероприятие может...
 
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