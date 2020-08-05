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Samsung представила флагманы Galaxy Note20 и сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Все характеристики

05.08.2020 17:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Samsung официально представила новые топовые смартфоны — линейку Galaxy Note20 и Galaxy Z Fold2 с гибким экраном.

Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra

Samsung представила флагманы Galaxy Note20 и сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Все характеристики
Galaxy Note20 Ultra. Фото: evleaks

Оба девайса изготовлены из металла и стекла и отличаются наличием технологии защиты от воды и пыли (IP68). Аппараты выдерживают погружение в пресную воду на глубину до полутора метров в течение 30 минут.

Зарядка происходит через порт USB Type-C, в активе стереодинамики от AKG. Клавиши питания и регулировки громкости расположены на правой грани девайсов. В прошлогоднем Galaxy Note10+ кнопку Power почему-то перенесли на левую сторону — было не очень удобно. А еще оба девайса поддерживают eSIM-карты, а также могут работать с сервисом облачного гейминга от Microsoft. Для этого к смартфонам предлагается подключить геймпад от Xbox.

Из различий — дисплеи. В обычном Galaxy Note20 боковые грани у панели плоские, в Note20 Ultra — скругленные. Кроме того, временной лаг пера S Pen в первой модели составляет 26 миллисекунд, а во второй — девять миллисекунд. Разнятся и цвета корпусов смартфонов: Note20 доступен в бронзовом, зеленом и сером, Note20 Ultra — в черном, бронзовом и белом.

Samsung представила флагманы Galaxy Note20 и сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Все характеристики
Тройка слева — Galaxy Note20 Ultra, справа — Galaxy Note20. Фото: evleaks

Технические характеристики Galaxy Note20: дисплей на 6,7 дюйма с Super AMOLED-матрицей (Full HD+, 393 ppi) и разверткой только в 60 Гц. Под панелью расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Процессором (для нашего региона) выступает фирменный Exynos 990, оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 256 ГБ. Встроенный аккумулятор объемом в 4300 мАч поддерживает ускоренную проводную и беспроводную зарядки, а также реверсивную.

Основная камера располагает модулями на 12 Мп (f/1.8), 12 Мп (ультраширокоугольная, f/2.2) и 64 Мп (телефото, трехкратный оптический зум и 30-кратный цифровой). Фронтальная камера — 10 Мп. Смартфон может записывать видео в разрешении 8K.

Samsung представила флагманы Galaxy Note20 и сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Все характеристики

Samsung представила флагманы Galaxy Note20 и сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Все характеристики


Технические характеристики Galaxy Note20 Ultra: дисплей на 6,9 дюйма с матрицей типа Dynamic AMOLED, разрешение — WQHD (508 ppi), развертка — до 120 Гц. В активе также есть экранный сканер отпечатков пальцев.

Процессор такой же — Exynos 990. Зато оперативной и постоянной памяти соответственно не менее 8/12 ГБ и 256 ГБ. Кроме того, в «ультру» позволяется устанавливать карты памяти microSD. Объем аккумулятора — 4500 мАч. Есть все фишки вроде ускоренных и индукционных зарядок.

Основная камера смартфона располагает фотомодулями разрешением в 108 Мп (f/1.8), 12 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2) и 12 Мп (5-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой). Кроме того, в активе оказался и дополнительный лазерный автофокус. Фронтальная камера — 10 Мп.

Galaxy Z Fold 2

Samsung представила флагманы Galaxy Note20 и сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Все характеристики

Это устройство — следующая версия оригинального Galaxy Fold, вышедшего в прошлом году. Новинка получила увеличенный по сравнению с оригиналом сгибающийся экран на 7,7 дюйма, который прикрыт очень тонким защитным стеклом. Он также поддерживает режим работы в 120 Гц и изготовлен с применением Dynamic AMOLED-матрицы.

Samsung представила флагманы Galaxy Note20 и сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Все характеристики

Внешний экран также увеличился в размерах и подрос до 6,23 дюйма. Эта панель занимает практически все пространство фронтальной панели. Интересно, что она может выступать в качестве видоискателя. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку, зарядка идет через USB-C, решили не отказываться и от динамиков AKG.

Процессором для нового аппарата выступает Qualcomm Snapdragon 865+. Оперативной и постоянной памяти соответственно 12 ГБ и 512 ГБ. Емкость батарейки — 4365 мАч, есть быстрая проводная и беспроводная зарядки. Впрочем, в серии Note20 они все же чуть мощнее.

Samsung представила флагманы Galaxy Note20 и сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Все характеристики

Основная камера тройная, на 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп (по сути, повторяет таковую в Note20). Фронтальных камер две — по одной на каждый из доступных дисплеев.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Samsung официально представила новые топовые смартфоны — линейку Galaxy Note20 и Galaxy Z Fold2 с гибким экраном.
 
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