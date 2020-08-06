российские «Искандеры» уничтожают цели ракетами

Источник материала: IT.Tut.by

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в в ходе оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) уничтожили цель, имитирующую объект условного противника с помощью ракет комплекса «Искандер». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на релиз Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Массированный ракетный удар был нанесен под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского.

Пуски были выполнены при огневой поддержке реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа, оснащенного реактивной системой залпового огня «Торнадо-С».

Удары наносились по поступающим в режиме реального времени данным целеуказания от беспилотных летательных аппаратов «Орлан -10», которые подняли в воздух для обнаружения целей. Координаты обнаруженных целей передавались на командные пункты ракетных и реактивных дивизионов.

Также беспилотная авиация осуществила объективный контроль поражения условных целей. Находящиеся на расстоянии 90 км условные цели были поражены с высокой точностью, отметили в Минобороны.

Экипажи ракетного комплекса «Искандер» также отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое.