На участок трассы М1 под Ивацевичами приземлились боевые самолеты. Рассказываем, зачем это нужно

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 5 августа, на участке автомобильной трассы М1 в Ивацевичском районе боевые самолеты сели прямо на дорогу. Посадка произошла в ходе оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО. 42.TUT.BY рассказывает, как все прошло и зачем вообще проводить подобные мероприятия.



Скриншот из видео

Готовить участок трассы к оперативно-тактическим учениям начали еще на прошлой неделе. Само учение началось 5 августа около полудня на участке М1. Как это было, вы можете увидеть на кадрах, предоставленных Telegram-каналом « ОтВинта | Авиация Беларуси ». ‍

Около 12 часов дня над дорогой появились первые летательные аппараты, но не самолеты, а вертолеты. Сначала снизился Ми-8МТВ-5, затем прошли Ми-24, обеспечивающие прикрытие трассы. А с обеих сторон дороги выехали боевые машины — зенитная установка в кузове грузовика и бронеавтомобиль (судя по всему, «Дракон»), ведущий огонь из пулемета.

После этого началось то, для чего все и задумывалось: боевые машины стали садиться на трассу. Сначала — пара МиГ-29. Затем на трассу приземлились штурмовики Су-25 — легендарные «грачи» тоже сели без приключений.

После штурмовиков пришло время «летающих парт» — приземлилась пара учебно-боевых самолетов Як-130. До прибытия в ноябре прошлого года истребителей Су-30СМ именно Як-130 были самыми современными из самолетов Беларуси (в отличие от подавляющего большинства боевых машин РБ, эта была разработана уже в постсоветское время).

Последним сел старый учебно-тренировочный L-39 Albatros. Машина чехословацкого производства несколько устарела (она была разработана еще в шестидесятых). Однако в определенном смысле именно посадка L-39 стала сегодня самым важным элементом: в отличие от остальных самолетов, эту машину пилотировал курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Артем Черницкий. Однако будущий летчик справился отлично.

Полностью трансляцию происходившего можно посмотреть здесь .

Предназначены ли автодороги для посадки самолетов?

Да. Для этого еще при строительстве автомобильных трасс выделяются специальные отрезки, называемые АУД (аэродромный участок дороги). Здесь дорожное полотно шире и более прочное, чем на остальном протяжении трассы.

Разметка на участке идентична той, что на взлетно-посадочной полосе, а около дороги имеются стоянки под авиатехнику и аэродромные средства радиотехнического оборудования. В периоды, когда трасса используется как взлетно-посадочная полоса (ВПП), машины, движущиеся по ней, могут объезжать заблокированный отрезок по специально построенной объездной — так что посадка самолета не означает блокирование движения.

Считается, что взлетать не с аэродрома, а с автомобильной дороги впервые придумал во время Великой Отечественной советский ас № 2 Александр Покрышкин, который лично поднял свой Bell P-39 Airacobra с немецкого автобана в 1945 году и подал пример другим летчикам. Есть версия, что и пилоты люфтваффе примерно в то же время стали использовать отличные немецкие автобаны в условиях нехватки аэродромов.

После войны АУД достаточно активно строили в СССР, чтобы создать «разветвленную сеть оперативных аэродромов», имея возможность быстро рассредоточить авиацию и уберечь ее от ударов, а также быстро заправлять самолеты, не оборудованные средствами воздушной дозаправки. Логично, что аэродромные участки строились не в глубине Союза, а вблизи границ: в БССР, УССР, Прибалтике и среднеазиатских республиках.

После 1991 года строительство новых АУД прекратилось, однако уже в десятых годах в России вопрос подняли снова . Правда, строительство таких участков предсказуемо обходится дороже, чем обычных трасс той же длины.

Сесть на АУД — не самое простое дело. Несмотря на то, что дорога оборудована для посадки самолетов, это не полноценная ВПП, оснащенная системами навигации и посадки. На учениях, когда самолеты садятся на трассу, иногда считается, что основные и запасные аэродромы уже разбомблены и выведены из строя.

Обычно на аэродромные участки садятся самолеты так называемой фронтовой авиации — истребители, тактические бомбардировщики, штурмовики. Для посадки тяжелых транспортников и стратегических «бомберов» участки не предназначены.

В Беларуси самолеты начали сажать на трассы в 2007 году. В разное время на дорогу приземлялись истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые Як-130. Садились и транспортные самолеты, но только сравнительно легкие Ан-26 (более массивные Ил-76 для такого не предназначены). В 2016 году самолет впервые сел на полосу в темное время суток.

Насколько эффективно с военной точки зрения использовать АУД для посадки современных боевых самолетов — вопрос относительно открытый: ни одна из стран, имеющих аэродромные участки дорог, пока не опробовала эти объекты в боевых действиях. Даже в Чечне единственный инцидент с самолетом, взлетающим с дороги, произошел в абсолютно мирных условиях.



Транспортник C-130 Hercules над АУД в ФРГ, 1984 год. Фото: wikipedia.org

Однако никак нельзя сказать, что использовать автотрассы для посадки боевой авиации — чисто советское и постсоветское явление. АУД в разное время строили в большом количестве государств — они есть в Австралии, Польше, Сингапуре, на Тайване, в ФРГ, Финляндии и Швейцарии.