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На участок трассы М1 под Ивацевичами приземлились боевые самолеты. Рассказываем, зачем это нужно
05.08.2020 17:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 5 августа, на участке автомобильной трассы М1 в Ивацевичском районе боевые самолеты сели прямо на дорогу. Посадка произошла в ходе оперативно-тактических учений ВВС и войск ПВО. 42.TUT.BY рассказывает, как все прошло и зачем вообще проводить подобные мероприятия.
Готовить участок трассы к оперативно-тактическим учениям начали еще на прошлой неделе. Само учение началось 5 августа около полудня на участке М1. Как это было, вы можете увидеть на кадрах, предоставленных Telegram-каналом «
Около 12 часов дня над дорогой появились первые летательные аппараты, но не самолеты, а вертолеты. Сначала снизился Ми-8МТВ-5, затем прошли Ми-24, обеспечивающие прикрытие трассы. А с обеих сторон дороги выехали боевые машины — зенитная установка в кузове грузовика и бронеавтомобиль (судя по всему, «Дракон»), ведущий огонь из пулемета.
После этого началось то, для чего все и задумывалось: боевые машины стали садиться на трассу. Сначала — пара МиГ-29. Затем на трассу приземлились штурмовики Су-25 — легендарные «грачи» тоже сели без приключений.
После штурмовиков пришло время «летающих парт» — приземлилась пара учебно-боевых самолетов Як-130. До прибытия в ноябре прошлого года истребителей Су-30СМ именно Як-130 были самыми современными из самолетов Беларуси (в отличие от подавляющего большинства боевых машин РБ, эта была разработана уже в постсоветское время).
Последним сел старый учебно-тренировочный L-39 Albatros. Машина чехословацкого производства несколько устарела (она была разработана еще в шестидесятых). Однако в определенном смысле именно посадка L-39 стала сегодня самым важным элементом: в отличие от остальных самолетов, эту машину пилотировал курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Артем Черницкий. Однако будущий летчик справился отлично.
Полностью трансляцию происходившего можно посмотреть
Предназначены ли автодороги для посадки самолетов?
Да. Для этого еще при строительстве автомобильных трасс выделяются специальные отрезки, называемые АУД (аэродромный участок дороги). Здесь дорожное полотно шире и более прочное, чем на остальном протяжении трассы.
Разметка на участке идентична той, что на взлетно-посадочной полосе, а около дороги имеются стоянки под авиатехнику и аэродромные средства радиотехнического оборудования. В периоды, когда трасса используется как взлетно-посадочная полоса (ВПП), машины, движущиеся по ней, могут объезжать заблокированный отрезок по специально построенной объездной — так что посадка самолета не означает блокирование движения.
Считается, что взлетать не с аэродрома, а с автомобильной дороги впервые придумал во время Великой Отечественной советский ас № 2 Александр Покрышкин, который лично поднял свой Bell P-39 Airacobra с немецкого автобана в 1945 году и подал пример другим летчикам. Есть версия, что и пилоты люфтваффе примерно в то же время стали использовать отличные немецкие автобаны в условиях нехватки аэродромов.
После войны АУД достаточно активно строили в СССР, чтобы создать «разветвленную сеть оперативных аэродромов», имея возможность быстро рассредоточить авиацию и уберечь ее от ударов, а также быстро заправлять самолеты, не оборудованные средствами воздушной дозаправки. Логично, что аэродромные участки строились не в глубине Союза, а вблизи границ: в БССР, УССР, Прибалтике и среднеазиатских республиках.
После 1991 года строительство новых АУД прекратилось, однако уже в десятых годах в России
Сесть на АУД — не самое простое дело. Несмотря на то, что дорога оборудована для посадки самолетов, это не полноценная ВПП, оснащенная системами навигации и посадки. На учениях, когда самолеты садятся на трассу, иногда считается, что основные и запасные аэродромы
Обычно на аэродромные участки садятся самолеты так называемой фронтовой авиации — истребители, тактические бомбардировщики, штурмовики. Для посадки тяжелых транспортников и стратегических «бомберов» участки не предназначены.
В Беларуси самолеты начали сажать на трассы в 2007 году. В разное время на дорогу приземлялись истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые Як-130. Садились и транспортные самолеты, но только сравнительно легкие Ан-26 (более массивные Ил-76 для такого не предназначены). В 2016 году самолет
Насколько эффективно с военной точки зрения использовать АУД для посадки современных боевых самолетов — вопрос относительно открытый: ни одна из стран, имеющих аэродромные участки дорог, пока не опробовала эти объекты в боевых действиях. Даже в Чечне единственный инцидент с самолетом, взлетающим с дороги,
Однако никак нельзя сказать, что использовать автотрассы для посадки боевой авиации — чисто советское и постсоветское явление. АУД в разное время строили в большом количестве государств — они есть в Австралии, Польше, Сингапуре, на Тайване, в ФРГ, Финляндии и Швейцарии.
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Сегодня, 5 августа, на участке автомобильной трассы М1 в Ивацевичском районе боевые самолеты сели прямо на дорогу. Посадка произошла в ходе...
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