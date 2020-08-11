TUT.BY и Onliner недоступны из Беларуси. Возникли создаваемые технические проблемы

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, 11 августа, примерно в 15.30 наши технические специалисты зафиксировали создаваемые технические проблемы с доступом к порталам TUT.BY и Onliner.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Jonathan / Unsplash

Сотрудники компании заметили, по их словам, полную фильтрацию трафика. Сайты TUT.BY и Onliner не открываются в Беларуси. Однако если вбить адрес конкретной новости, то страница будет доступна.

При этом ни TUT.BY, ни Onliner не находятся в черном списке — реестре сайтов ограниченного доступа.

Отметим, что для посетителей из-за границы либо с VPN у нас работает «зеркало» по адресу http://news.tutby.news/

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