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В ООН обеспокоены проблемами с интернетом в Беларуси
12.08.2020 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека озабочено ситуацией с проблемами доступа в интернет в Беларуси, заявила
«Серьезные ограничения на доступ к интернету, которые продолжаются уже три дня, вызывают озабоченность, поскольку они привели к неоправданным ограничениям на доступ к информации и свободе средств массовой информации», — заявила Тросселл.
В комментарии для издания она также заявила, что в ООН следят за развитием ситуации в Беларуси и что они обеспокоены гибелью одного из протестующих, задержаниями нескольких тысяч человек, а также сообщениями о применении силовиками резиновых пуль, электрошоковых гранат и водометов.
Напомним: 10 августа Александр Лукашенко
Как сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. НЦОТ 10 августа
Проблемы с доступом в Сеть обычные пользователи начали испытывать еще утром 9 августа. Множество ресурсов, начиная от соцсетей и мессенджеров и заканчивая сервисами по онлайн-заказу такси, до сих пор корректно не работают у многих юзеров.
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека озабочено ситуацией с проблемами доступа в интернет в Беларуси, заявила РИА "Новости" официальный...
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