В ООН обеспокоены проблемами с интернетом в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека озабочено ситуацией с проблемами доступа в интернет в Беларуси, заявила РИА "Новости " официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.



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«Серьезные ограничения на доступ к интернету, которые продолжаются уже три дня, вызывают озабоченность, поскольку они привели к неоправданным ограничениям на доступ к информации и свободе средств массовой информации», — заявила Тросселл.

В комментарии для издания она также заявила, что в ООН следят за развитием ситуации в Беларуси и что они обеспокоены гибелью одного из протестующих, задержаниями нескольких тысяч человек, а также сообщениями о применении силовиками резиновых пуль, электрошоковых гранат и водометов.

Напомним: 10 августа Александр Лукашенко заявил , что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. Ситуацию также прокомментировали в «Белтелекоме». Там сказали, что с 8 августа отмечают «значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси» и что «фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома», что в конечном счете приводит к затруднениям с доступом в Сеть.

Как сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. НЦОТ 10 августа написал у себя на сайте, что «отмечает рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей», и что «для противодействия сетевым атакам на сети НЦОТ установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет».

Проблемы с доступом в Сеть обычные пользователи начали испытывать еще утром 9 августа. Множество ресурсов, начиная от соцсетей и мессенджеров и заканчивая сервисами по онлайн-заказу такси, до сих пор корректно не работают у многих юзеров.