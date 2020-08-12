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В Минске восстановился доступ в интернет - заработали мессенджеры и поисковики
12.08.2020 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет — читатели сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.
Пользователи пишут, что около 6.50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и «Яндекс», восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем. У журналиста TUT.BY, например, получилось зайти на российский ТАСС и американский The New York Times.
Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail. Впрочем, некоторые ресурсы пока еще не полностью восстановили работу — открыть TUT.BY и Onliner получается не у всех.
Что произошло в Беларуси
Напомним, 10 августа Александр Лукашенко
Как сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. НЦОТ 10 августа
Проблемы с доступом в Сеть обычные пользователи начали испытывать еще утром 9 августа.
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Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет — читатели сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.
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