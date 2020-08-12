В Минске восстановился доступ в интернет - заработали мессенджеры и поисковики

Источник материала: IT.Tut.by

Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет — читатели сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Пользователи пишут, что около 6.50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и «Яндекс», восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем. У журналиста TUT.BY, например, получилось зайти на российский ТАСС и американский The New York Times.

Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail. Впрочем, некоторые ресурсы пока еще не полностью восстановили работу — открыть TUT.BY и Onliner получается не у всех.

Что произошло в Беларуси

Напомним, 10 августа Александр Лукашенко заявил , что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. Ситуацию также прокомментировали в «Белтелекоме». Там сказали, что с 8 августа отмечают «значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси», и что «фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома», что в конечном счете приводит к затруднениям с доступом в Сеть.

Как сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. НЦОТ 10 августа написал у себя на сайте, что «отмечает рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей», и что «для противодействия сетевым атакам на сети НЦОТ установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет».

Проблемы с доступом в Сеть обычные пользователи начали испытывать еще утром 9 августа.