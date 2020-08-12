Сколько стоит один день без интернета в Беларуси по версии международной организации NetBlocks

Источник материала: IT.Tut.by

У международной неправительственной организации NetBlocks, занимающейся защитой прав в цифровой сфере и отслеживанием блокировок Сети​​​​​, есть инструмент , который позволяет рассчитать приблизительную стоимость отключения интернета для разных стран. Если выбрать здесь Беларусь, то получится, что день без интернета обходится стране в 56,401,874 доллара.



Изображение: NetBlocks

Этот инструмент был создан Internet Society и NetBlocks на базе методологии американского исследовательского Брукингского института, и основывается на показателях развития (в данном случае используется приблизительный размер цифровой экономики 0,15).

Методология оценивает влияние на ВВП в результате проблем с интернетом по всей стране, которые затрагивают стационарный и мобильный интернет. В этом случае происходит отключение социальных сетей, ключевых контентных платформ и оказывается влияние на ключевые показатели, относящиеся к глобальной цифровой экономике.

Инструмент оценивает экономические последствия одного гипотетического сбоя в интернете определенного типа, местоположения и продолжительности. При этом, отмечает организация, отключение интернета, затрагивающее все население, случается редко и обычно длится порядка нескольких часов.