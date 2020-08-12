|
Сколько стоит один день без интернета в Беларуси по версии международной организации NetBlocks
12.08.2020 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
У международной неправительственной организации NetBlocks, занимающейся защитой прав в цифровой сфере и отслеживанием блокировок Сети, есть
Этот инструмент был создан Internet Society и NetBlocks на базе методологии американского исследовательского Брукингского института, и основывается на показателях развития (в данном случае используется приблизительный размер цифровой экономики 0,15).
Методология оценивает влияние на ВВП в результате проблем с интернетом по всей стране, которые затрагивают стационарный и мобильный интернет. В этом случае происходит отключение социальных сетей, ключевых контентных платформ и оказывается влияние на ключевые показатели, относящиеся к глобальной цифровой экономике.
Инструмент оценивает экономические последствия одного гипотетического сбоя в интернете определенного типа, местоположения и продолжительности. При этом, отмечает организация, отключение интернета, затрагивающее все население, случается редко и обычно длится порядка нескольких часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У международной неправительственной организации NetBlocks, занимающейся защитой прав в цифровой сфере и отслеживанием блокировок Сети, есть инструмент,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)