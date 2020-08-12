Руководители ИТ-компаний составили обращение в ПВТ по поводу неработающего интернета

Источник материала: IT.Tut.by

Руководители компаний, входящих в ПВТ, планируют сегодня передать в администрацию «Парка высоких технологий» обращение по поводу неработающего интернета. Инициатива исходила от участников Belarus IT CEO Club .



Фото: park.by

Напомним, что в стране с 9-го вплоть по утро 12 августа наблюдались проблемы с интернетом, что, разумеется, мешало работе белорусов. Представители IT-компаний также столкнулись с трудностями.

Уже 16 руководителей компаний — резидентов ПВТ подписали обращение, среди них, по сообщению dev.by , Flatlogic, Cortlex, IdeaSoft, Bamboo Group, MapData, Celadon, ForteGroup, DataRocket, Solvd, Gismart, Akveo, *instinctools, «Ханзеком БАЙ», Orangesoft, Abiatec, DashBouquet, Rozum Robotics, Aiolane и ряд других.

Кроме того, подписи можно будет поставить и сегодня, в здании ПВТ, с 12.00 до 12.30 (ул. Купревича 1).

Приводим текст обращения, который нам предоставил владелец компании Flatlogic Филипп Дайнеко.

— С утра 9 августа 2020 года в Республике Беларусь существуют ограничения доступа к сети Интернет, существенно влияющие на деятельность компаний — резидентов Парка. Каждый час отсутствия Интернета негативно сказывается на деловой репутации как компаний, так и страны в целом. Более того, компании несут прямые финансовые потери в связи с отсутствием возможности вести деловую активность, а также оказывать свои услуги в полной мере.

Мы, нижеподписавшиеся руководители компаний — резидентов ПВТ, просим администрацию Парка как орган, представляющий интересы компаний перед государством, оказать всесильную помощь в скорейшем решении данной проблемы, а также разъяснить возможные экономические последствия отсутствия Интернета вышестоящим органам.