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A1 рассказал, что будет с компенсациями абонентам из-за неработающего интернета

12.08.2020 10:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Ранее мы спрашивали у операторов, собираются ли они каким-либо образом компенсировать абонентам время «простоя». Вот что они ответили.

A1 рассказал, что будет с компенсациями абонентам из-за неработающего интернета
Фото: barnimages.com

А1

Приводим комментарий, который нам предоставили в пресс-службе компании.

В связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по независящим от компании причинам руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам домашнего интернета и телевидения — физическим и юридическим лицам — за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно в соответствии со следующим алгоритмом.

  1. Абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых вместе с голосовыми сервисами включен пакет интернет-трафика, будет предоставлена компенсация:
  • на тарифных планах с объемом включенного трафика c 500 МБ до 9 ГБ — в размере 30% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ — в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, включая роуминг-пакеты, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за каждый день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат на тарифных планах, не включающих услугу передачи данных, а также с включенным пакетом интернет-трафика менее 500 МБ, производиться не будут.

  1. Aбонентам домашнего интернета и телевидения VOKA (физическим лицам) будет предоставлена компенсация:
  • на тарифных планах домашнего интернета без включенного видеосервиса VOKA — в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; на тарифных планах домашнего интернета, в абонентскую плату которых включен видеосервис VOKA, — в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса.
  1. Aбонентам фиксированного интернета и телевидения VOKA (юридическим лицам), а также клиентам ЦОД А1 будет предоставлена компенсация:
  • клиентам фиксированного интернета, а также клиентам ЦОД А1, использующим интернет для обеспечения доступа/работоспособности корпоративных ресурсов — в размере 100% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса; на тарифных планах фиксированного интернета, в абонентскую плату которых включен видеосервис VOKA,  в размере 50% ежедневной абонентской платы за каждый день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат будут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом физическим лицам — путем зачисления на баланс, начиная с 16 августа, юридическим лицам — будут учтены в счете за август, о чем абоненты получат соответствующие уведомления

МТС и life:)

Мы также обратились в МТС и life:) за соответствующим комментарием по поводу компенсаций абонентам. Мы обновим заметку, как только их получим.

 
 
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С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Ранее мы спрашивали у операторов,...
 
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