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A1 рассказал, что будет с компенсациями абонентам из-за неработающего интернета
12.08.2020 10:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Ранее мы спрашивали у операторов, собираются ли они каким-либо образом компенсировать абонентам время «простоя». Вот что они ответили.
А1
Приводим комментарий, который нам предоставили в пресс-службе компании.
В связи со сложностями с доступом к некоторым сервисам через мобильный и фиксированный интернет по независящим от компании причинам руководством А1 принято решение о проведении корректировок абонентских плат абонентам мобильной связи, а также клиентам домашнего интернета и телевидения — физическим и юридическим лицам — за трое суток в период с 9 августа по 11 августа включительно в соответствии со следующим алгоритмом.
Корректировки абонентских плат на тарифных планах, не включающих услугу передачи данных, а также с включенным пакетом интернет-трафика менее 500 МБ, производиться не будут.
Корректировки абонентских плат будут проводиться в автоматическом режиме в соответствии с описанным алгоритмом физическим лицам — путем зачисления на баланс, начиная с 16 августа, юридическим лицам — будут учтены в счете за август, о чем абоненты получат соответствующие уведомления
МТС и life:)
Мы также обратились в МТС и life:) за соответствующим комментарием по поводу компенсаций абонентам. Мы обновим заметку, как только их получим.
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С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Ранее мы спрашивали у операторов,...
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