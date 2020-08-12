На Окрестина замечен силовик с автоматом АК-74. Есть ли для такого нелетальные боеприпасы?

Источник материала: IT.Tut.by

Судя по нашим наблюдениям, наиболее распространенным стрелковым оружием у белорусских силовиков, с которым их в последнее время можно увидеть на улицах Минска, стали гладкоствольные помповые ружья. Причина довольно очевидна: из такого оружия с равным успехом можно стрелять как свинцовыми, так и резиновыми пулями. Однако сегодня на Окрестина был замечен боец внутренних войск, вооруженный обычным армейским автоматом АК-74. 42.TUT.BY рассказывает, есть ли для этой модели нелетальные боеприпасы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про то, что представляет собой автомат Калашникова АК-74, мы уже писали , и подробно повторяться нет смысла. Основное стрелковое оружие позднесоветской эпохи без каких-либо значимых изменений перекочевало в белорусскую армию. Высокая точность, хорошая надежность, малоимпульсный малокалиберный патрон 5,45×39 мм, прицельная дальность до 1000 метров — для поля боя АК-74 хорош. Однако это именно армейское оружие — изначально автомат предназначался не для городского боя и не для контртеррористических операций.

Соответственно, номенклатура боеприпасов для АК-74 практически полностью «заточена» под бой с вооруженным и иногда укрывшимся под броней противником. Вот краткий перечень патронов для 74-го калашникова.

Стандартный армейский патрон 5,45 ПС имеет стальной сердечник и пулю массой всего 3,4 грамма. Начальная скорость пули — 880−900 метров в секунду, при попадании в человека на любых реальных дистанциях она нанесет ранение или убьет.

Патрон с пулей повышенной пробиваемости 5,45 ПП мало чем отличается от предыдущего варианта, однако сердечник не просто стальной, но из термоупрочненной стали. В результате пуля становится чуть тяжелее — 3,74 грамма — и лучше пробивает заграждения (к примеру, стены). Действие по человеку отличается мало — при попадании будет ранение, возможно — несовместимое с жизнью.

Для поражения легкой бронетехники используется бронебойный патрон 5,45 БП — пуля массой 3,65 грамма под свинцовой оболочкой имеет заостренный сердечник из высокоуглеродистой стали. Она «заточена» против бронетехники, для человека попадание пули вполне может стать летальным. Второй патрон с бронебойной пулей (5,45 БС) с сердечником из вольфрамового сплава еще лучше пробивает броню и также смертелен для человека.

5,45 БТ — патрон с трассирующей пулей, по сути это обычный армейский ПС, но в задней части пули есть небольшая выемка с пиротехническим составом, который ярко светится при горении, и пулю видно в полете. Действие на человека — такое же, как и у обычных автоматных патронов.

Единственный вид патронов, имеющих меньшую скорость, чем 800−900 метров в секунду, это 5,45 УС с дозвуковой пулей. Такие боеприпасы нужны для стрельбы с глушителем, начальная скорость пули «всего» 303 метра в секунду, навеска пороха для этого делается меньшей, а сама пуля — более тяжелой (5,15 грамма). Несмотря на сравнительно низкую скорость, к нелетальным боеприпасам 5,45 УС ни в коем случае не относится, для того, чтобы ранить или убить человека, ее вполне хватит.

Таким образом, все основные виды патронов для АК-74 — летальные. Большинство из них без проблем пробивают не только человеческое тело, но и простейшие средства защиты — бронежилет, шлем. По ряду причин сделать «травматические» боеприпасы для автомата ни у кого не вышло, да в этом и не было особой нужды.

Однако имеется и несколько видов патронов, стрельба которыми человека скорее всего не убьет. Естественно, речь идет о холостых боеприпасах. Отличие их от боевых простое: нет пули. Видов таких патронов два — с длинной обжатой гильзой и с пластиковым имитатором гильзы. Просто вырвав пулю из патрона, холостой получить не выйдет: автоматика АК-74 требует, чтобы боеприпас был определенной длины.

Холостые патроны для автомата часто называют боеприпасами «светозвукового» или «светошумового» действия, однако они не имеют почти ничего общего со светошумовыми гранатами. Оружие, стреляющее такими патронами, не ослепляет и не оглушает людей — просто при стрельбе происходят те же вспышки и звук, что и у обычных автоматных патронов.

Однако для стрельбы исключительно холостыми патронами спереди на автомат надевается особая насадка — иначе автоматика будет работать плохо, и стрелять очередью не получится. Тем не менее, одиночный огонь теоретически возможен.