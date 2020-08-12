|
Спросили у операторов, почему вечерам в Минске не работал мобильный интернет
12.08.2020 17:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
По сообщениям наших читателей, вчера, 11 августа в 18.00 в Минске возникли проблемы с мобильным интернетом — по сути, его практически не было. Похожая ситуация наблюдалась вечером и 9 и 10 августа. Спросили у операторов, с чем это может быть связано.
Инфраструктурный оператор beCloud ответил, что их сеть работала корректно: «Сложности у пользователей могли возникать из-за ситуации на сетях у вышестоящих операторов. Для beCloud вышестоящим оператором является «Национальный центр обмена трафиком».
В пресс-службе А1 ситуацию прокомментировали следующим образом: «Уполномоченные органы государственного управления в сфере информационных технологий и связи уже обозначили причины ухудшения качества соединения через мобильный и фиксированный интернет в масштабах страны».
В МТС нам ранее
В заявлении на сайте компании «Белтелекомом»
Напомним, что 10 августа Александр Лукашенко
10 августа НЦОТ
Сегодня, 12 августа, по сообщению центра, «отмечается существенное снижение массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций. Закончены аварийно-восстановительные работы на сетях партнеров, находящихся на территории сопредельных государств». Благодаря этого НЦОТ удалось «почти в полном объеме восстановить доступ к ресурсам сети Интернет», но работы по восстановлению оборудования и возобновлению доступа в интернет продолжаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщениям наших читателей, вчера, 11 августа в 18.00 в Минске возникли проблемы с мобильным интернетом — по сути, его практически не было. Похожая ситуация...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)