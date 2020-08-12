Спросили у операторов, почему вечерам в Минске не работал мобильный интернет

Источник материала: IT.Tut.by

По сообщениям наших читателей, вчера, 11 августа в 18.00 в Минске возникли проблемы с мобильным интернетом — по сути, его практически не было. Похожая ситуация наблюдалась вечером и 9 и 10 августа. Спросили у операторов, с чем это может быть связано.



Фото: burst.shopify.com

Инфраструктурный оператор beCloud ответил, что их сеть работала корректно: «Сложности у пользователей могли возникать из-за ситуации на сетях у вышестоящих операторов. Для beCloud вышестоящим оператором является «Национальный центр обмена трафиком».

В пресс-службе А1 ситуацию прокомментировали следующим образом: «Уполномоченные органы государственного управления в сфере информационных технологий и связи уже обозначили причины ухудшения качества соединения через мобильный и фиксированный интернет в масштабах страны».

В МТС нам ранее ответили , что «в связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС наблюдается ухудшение в работе сервисов и услуг». И в life:) отметили , что трудности с доступом к услугам связи происходят по не зависящим от компании причинам.

В заявлении на сайте компании «Белтелекомом» говорится , что «с 9 по 11 августа «Белтелекомом» фиксировались множественные кибератаки различной степени интенсивности» и что «по независящим от провайдера обстоятельствам у абонентов частично отсутствовал доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет».

Напомним, что 10 августа Александр Лукашенко заявил , что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. Ситуацию тогда прокомментировали и в «Белтелекоме», где сказали, что с 8 августа отмечают «значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси», и что «фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома», что в конечном счете приводит к затруднениям с доступом в Сеть.

10 августа НЦОТ написал у себя на сайте, что «отмечает рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей», и «для противодействия сетевым атакам на сети НЦОТ установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет».

Сегодня, 12 августа, по сообщению центра, «отмечается существенное снижение массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций. Закончены аварийно-восстановительные работы на сетях партнеров, находящихся на территории сопредельных государств». Благодаря этого НЦОТ удалось «почти в полном объеме восстановить доступ к ресурсам сети Интернет», но работы по восстановлению оборудования и возобновлению доступа в интернет продолжаются.