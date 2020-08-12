Источник материала: IT.Tut.by

Уроженец Беларуси аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич в седьмой раз подряд стал победителем Google Code Jam. Он не уступает первенство на этом чемпионате с 2014 года. В этот раз Геннадий обошел ближайших соперников из Канады и США. Также в пятерку лидеров соревнований вошел выпускник ИТМО Евгений Капун. Об этом пишет ITMO.NEWS.



Геннадий Короткевич. Источник: ITMO.NEWS

Google Code Jam считается одним из самых массовых чемпионатов по программированию, ежегодно в нем принимают участие более 50 тысяч участников со всего мира. В этом году, по данным организаторов, на контест зарегистрировалось 96 тысяч человек. Соревнования проводятся с 2003 года как средство для выявления лучших умов для возможной работы в Google.

Традиционно все соревнования, кроме финала, проходят онлайн. Однако в этом году из-за пандемии организаторы приняли решение перевести все этапы в онлайн-формат. Приз за первое место составляет 15 тыс. долларов. Участники, которые заняли второе и третье места, получают 2 и 1 тыс. долларов соответственно.

Чемпионат состоит из набора алгоритмических задач, которые должны быть решены за фиксированное время. В этом году финалисты должны были решить пять задач.

Лучшим по итогам финала стал аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич, который заработал 173 очка, затратив на решение задач меньше времени, чем остальные участники. Таким образом, Геннадий Короткевич продлил победную серию Google Code Jam до семи лучших результатов подряд. Что характерно, победитель соревнований стал единственным участником финала, кто решил задачу «Hexacoin Jam».

Также в тройке лидеров Google Code Jam — Кевин Сан из Канады и Эндрю Хе из США. Оба набрали 131 очко, но серебряный медалист смог решить задачи быстрее соперника, получившего бронзу. Пятый результат — у выпускника Университета ИТМО Евгения Капуна.