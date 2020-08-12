﻿ Сотрудники ИТ-бизнеса в Беларуси подписали открытое письмо с призывом остановить насилие. 21.by
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Сотрудники ИТ-бизнеса в Беларуси подписали открытое письмо с призывом остановить насилие

13.08.2020 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

dev.by публикует открытое письмо, которое составили основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний. Подписи еще собирают, можно подписываться в комментариях под текстом на dev.by.

Сотрудники ИТ-бизнеса в Беларуси подписали открытое письмо с призывом остановить насилие
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В последние месяцы мы наблюдаем раскручивание спирали насилия. Избирателями и наблюдателями зафиксированы многочисленные нарушения, указывающие на фальсификацию результатов выборов. Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети интернет.

Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий.

Процесс еще обратим. Мы призываем государственные органы:

  1. Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц.
  2. Освободить всех политзаключенных и задержанных.
  3. Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь.
  4. Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.

Список подписавшихся (на 10.300 13 августа). Нажмите, чтобы увидеть имена

  • Михаил Дубаков — основатель Fibery
  • Вадим Гайдукевич — сооснователь Fibery
  • Андрей Михайленко — сооснователь и CEO Targetprocess
  • Олег Серяга — сооснователь Targetprocess
  • Евгений Хасеневич — сооснователь Targetprocess
  • Юрий Гурский — инвестор и предприниматель
  • Виктор Хаменок — основатель и директор Rozum Robotics
  • Евгений Бессчастнов — директор Blinger
  • Михаил Румянцев — управляющий директор Founders.ai
  • Воронецкий Руслан — основатель и директор PERK-CARD
  • Герман Полещук — директор SLON Media
  • Николай Томашевич — директор PRAS
  • Роман Пахолков — основатель Promwad
  • Дмитрий Блищик — основатель Mitrix Technology
  • Дмитрий Суслов — основатель Vigbo
  • Кирилл Чикеюк — сооснователь Kino-mo Technologies
  • Дарья Данилова — сооснователь и CEO Rocketdata.io
  • Михаил Кулаков — сооснователь Everhour
  • Сергей Староверов — сооснователь Everhour
  • Юрий Толочко — сооснователь Everhour
  • Алексей Вершалович — сооснователь и директор Brimit
  • Каешко Никита — сооснователь Grinteq
  • Андрей Журавский — сооснователь Brimit
  • Илья Гец — сооснователь 69pixels
  • Алексей Бавдей — сооснователь 69pixels
  • Александр Мельченко — сооснователь Orangesoft
  • Виктор Лаврентьев — сооснователь Orangesoft
  • Дановский Константин — сооснователь Akveo
  • Луговский Владимир — сооснователь Akveo
  • Валерий Остринский — член правления сети бизнес-ангелов AngelsBand
  • Мария Лемеза — член сети бизнес-ангелов
  • Лида Матвеева — председатель Angels Band
  • Антон Шалейников — сооснователь DashBouquet
  • Дмитрий Будько — сооснователь DashBouquet
  • Сергей Борисюк — сооснователь PandaDoc
  • Класинский Виктор — руководитель отдела DevOps Profitero
  • Гриб Андрей — веб-разработчик АрмадаЛабс
  • Михаил Темников — IT-предприниматель
  • Алексей Козич — разработчик Flo
  • Денис Романовский — deputy CTO, SoftSwiss
  • Вера Решетина — директор Workee
  • Томашевич Евгений — основатель SpurIT
  • Тимофей Липский — СЕО RocketBody
  • Абрамчук Максим — технический директор Storyline
  • Казаков Евгений — CEO profito.by (ООО «ЭнироДэв»)
  • Прудников Владислав — CEO и сооснователь Sheep Apps
  • Мкртычян Алексей — директор ООО «Эпика Девелопмент»
  • Иван Веденин — автор подкаста ITSTARTS, сооснователь Synpatic
  • Тимофей Величко — основатель carShare, разработчик в EIS
  • Сергей Лакишик — сооснователь Grinteq
  • Таня Маринич — основатель и СЕО Имагуру Стартап-хаб
  • Лев Матвеев — руководитель SearchInform
  • Владимир Сержанович — основатель Cashew
  • Елена Соколова — основатель ООО «Интернет вещей»
  • Оксана Костикова — IT-предприниматель, автор проекта по подбору IT-персонала OK see
  • Дмитрий Липницкий — сооснователь и СЕО Gismart
  • Александр Гедранович — CTO, Co-Founder, EPICA / ООО «Эпика Девелопмент»
  • Алексей Щурко — сооснователь Gurtam
  • Шкор Алексей — сооснователь DEIP
  • Алексей Минчук — CEO Fasol.app
  • Денис Корхов — основатель DiscreteMind
  • Царик Егор — сооснователь DEIP
  • Галуза Сергей — основатель AIS Novations
  • Алексей Кулик — сооснователь DEIP
  • Георгий Оков — CTO, Co-Founder в Track-POD
  • Андрей Батурин — CEO, Co-Founder в Track-POD
  • Александр Мартинкевич — IT-предприниматель
  • Евгений Серко — IT-предприниматель, автор проекта Coffee Minsk
  • Хотяшов Александр — автор проекта GMoney
  • Сергей Атанасов — ИТ-предприниматель, сооснователь компании LOVATA
  • Адара Белая — IT-предприниматель, сооснователь проекта Subaba
  • Кирилл Григорчук --руководитель Digital Forest
  • Андрей Недбальский — IT-предприниматель
  • Андрей Терехин — Сo-owner AGENTE
  • Юрий Назарчук — CTO в HanseCom BY
  • Евгений Коваленко — коммерческий директоры Rozum Robotics
  • Евгений Бодунов — директор «Мобильные карты»
  • Alexander Sergeev — основатель Hygger.io
  • Денис Потрубейко — основатель iMarketer.by
  • Андрей Шабан — основатель и директор Fresh Lime Soft
  • Яворчук Василий — основатель и директор Exposit, Wizart
  • Пугачев Артем — директор Мобеклс
  • Артем Наумов — CEO, Just Reserve
  • Александр Борсук — соооснователь VibroBox
  • Олег Тихонов — CEO Eightydays.me
  • Сергей Лавриненко — автор телеграм канала «Колонка Некодера», CEO Salary2.me
  • Антон Журавский — сооснователь On The Spot Development
  • Илья Лащ — deputy CEO, Fusiontech
  • Белый Павел — IT-предприниматель, автор проекта Subab
  • Лебедев Алексей — основатель и CEO ConnectOne
  • Грамович Матвей — сооснователь и CEO Noirix
  • Вадим Скротский — основатель и CEO, SKDO Systems
  • Валерий Белозёров — сооснователь и CDO, SKDO Systems
  • Елена Шкарубо — основатель и CEO @ MeetnGreetMe.com
  • Ярмошук Дмитрий — CEO FeelQueen
  • Лычковский Александр — CEO, Steinpilz Bel
  • Дмитрий Зотов — сооснователь и технический директор компании Affise
  • Станислав Кузьма — сооснователь UseResponse
  • Павел Шинкевич — основатель Экскаватор Ру, ООО «Онлайн Медиа»
  • Евгений Гуринович — основатель и CEO в Parsers
  • Михаил Лепшей — основатель и CEO, Lepshey
  • Гловацкий Михаил, CEO @ Stark Games
  • Бутько Юрий, сооснователь @ Stark Games
  • Миронов Константин, сооснователь @ Stark Games
  • Александр Карпенко — CEO dealapp.io
  • Даниил Бельский — основатель и директор Acquisition.mobi
  • Александр Молчан — сооснователь и директор Dizzain.com
  • Оксана Остапович — CEO CactusSoft
  • Илья Казимировский — вице-президент инжиниринга, Pandadoc
  • Марковский Евгений — сооснователь SVAPS Systems
  • Сусло Евгений — сооснователь Onde
  • Карцев Александр — сооснователь, CTO MakeML.app
  • Курило Дмитрий — MSQRD Founding Engineer
  • Дмитрий Навоша — сооснователь Sports.ru и Tribuna.com
  • Андрей Витковский — CTO RocketBody
  • Дмитрий Ханевич — CEO Omertex
  • Кукреш Александр — CEO Paspalum Labs
  • Сергей Гинько — CEO iCode
  • Александр Шингарев — CTO SVAPS Systems
  • Алла Демидова — COO Kino-Mo Technologies
  • Куделька Алексей — co-founder Rocketdata, CTO
  • Виктория Жердецкая — Virusme.ru, один из основателей агентства PR и автоматизации коммуникаций VIRUS, один из разработчиков ACE. CMS (ace.by)
  • Александр Корольчук — CEO, mycoachapp.io
  • Viktoriya Kazhan — CEO&Founder W.O.C.C.
  • Дмитрий Шурко — Co-founder, CTO Werbot
  • Филиппов Влад — сооснователь и CEO Smartspell
  • Илья Лесун — CEO и основатель Vochi
  • Владислав Герчиков — сооснователь, Bamboo Group OÜ
  • Юрий Веденин — основатель UXPressia и учебного центра ITMINE
  • Ворушило Артур — CEO Aligned Code
  • Зотова Наталья — сооснователь Recruitment Agency of Natalia Zotova and Partners
  • Иван Монтик — основатель SoftSwiss
  • Андрианов Роман — CEO CreativeIT
  • Зайцев Александр — CTO, Co-Founder, FriendlyData
  • Филипович Юрий — соучеридитель Steinpilz Bel
  • Андрей Лукьянов — сооснователь и CEO VIRPIL Controls (ООО «Терразит Плюс», Гродно)
  • Виталий Михайловский — CTO Blinger
  • Сергей Добродей — разработчик Softswiss
  • Надзея Рыбакова — дата архітэкт, Apalon
  • Чернявская Екатерина — тестировщик в EIS
  • Ладорная Анна — программист, Rozum Robotics
  • Литвинко Павел — Product Manager в Lingvanex, сооснователь Voody.co
  • Дедкова Татьяна — дата инженер, Apalon
  • Субоч Жанна — Operations Director в DataRobot
  • Судьев Игорь — CIO ООО «Ай-топ технолоджи»
  • Артур Турчин — СТО Artox Lab
  • Алексей Романов — тимлид в Wargaming
  • Егор Илларионов — Project Manager — Gicsoft
  • Егор Малютин — VP of Engineering в Inspectorio
  • Горбач Александр — начальник сектора в ООО «ПассатИнновации»
  • Игорь Татарников — разработчик, iTechArt Group
  • Василевский Максим — разработчик, Ciklum
  • Виталий Федоров — Devops engineer, Globant
  • Елизавета Довгалова — Product Designer, colada ag
  • Алина Ларичева — QA Engineer/Team Lead, EliNext
  • Гашкова Наталия — Scrum Master, ItechArt
  • Дмитрий Самаль — доцент БГУИР/БГТУ, ФКСИС/ФИТ
  • Александр Клименков — разработчик, XB Software
  • Чернов Антон — Software Engineer, Intergiro
  • Петкевич Виталий — IT-предприниматель
  • Роман Яковук — Salesforce-разработчик, VRP Consulting
  • Алексей Радевич — разработчик, Deltatre
  • Александр Булова — Software Engineer, Andersen
  • Мікіта Геер — Software Engineer, AlgoSec
  • Ермолаев Игорь — разработчик в Synesis
  • Терехов Сергей — Exadel
  • Илья Тороп — разработчкик, Track-POD
  • Байгот Евгений — разработчик, Track-POD
  • Тихонов Владимир — разработчик, On The Spot Development
  • Зюсько Кирилл — Lead Software Engineer, iTechArt Group
  • Артур Кипель — algorithm developer, Teslasuit
  • Евгений Зенькевич — разработчик, Easybrain
  • Ермаковец Иван — Software Engineer, Oxagile
  • Нечай Дмитрий — инженер-разработчик, Geomotiv
  • Андрей Кунцевич — IT-предприниматель
  • Зоя Дыдо — разработчик, XB Software
  • Никита Щетько — Lead FrontEnd, InToSoft
  • Ивушкин Алексей — Head of BI, Gismart
  • Сергей Карпук — QA, Brimit
  • Мальцева Ольга — рекрутер, iTechArt
  • Константин Малицкий — BD manager в IGG
  • Вадим Шендер — software architect в PandaDoc
  • Константин (Келлер) Чибриков-- Head of AI @ Wargaming
  • Александр Вергейчик — Head of marketing в Brimit
  • Денис Сокол — разработчик iTechArt
  • Виталий Бутома — DevOps Engineer, DataMola
  • Шохан Александра — Mobile QA Engineer, Intergiro
  • Ирина Барадынцева — разработчик, EPAM
  • Владислав Антипин — PM-BA, iTechArt Group
  • Марецкий Дмитрий — Automation QA Engineer, Godel Technologies
  • Мария Гоенко — Frontend Developer, Gurtam
  • Владислав Гоенко — Data Scientist, Gismart
  • Ткаченко Игорь — продакт менеджер, Onde
  • Короткин Дмитрий — QA Lead, Intergiro
  • Эльвира Бурчик — Production Engineer, Shopify
  • Хомич Виталий — QA Engineer, Veraxen
  • Жук Константин — Unity Developer, Easybrain
  • Дмитрий Дудин — XB Software
  • Борисенок Ольга — бизнес-аналитик Intergiro
  • Александр Крахотко — проектный аналитик, Топ Софт
  • Кривенко Владимир — руководитель проектов в Fast Rope Labs
  • Дарья Зайцева — разработчик, Easybrain
  • Ян Орещенков — CTO CactusSoft
  • Третьяк Евгений — Software Engineer, Seavus
  • Иван Левченко — IT-предприниматель
  • Елизавета Горинова — Product Owner, GicSoft
  • Кутузов Михаил — разработчик SoftSwiss
  • Степан Береснев — разработчик, On The Spot Development
  • Александр Голубович — менеджер проектов, Easybrain
  • Циунель Екатерина — QA, Easybrain
  • Лапковская Наталья — Video Production Lead, Easybrain
  • Антон Гурков — CFO Promwad
  • Евгений Юшкин — Motion Graphic Designer, Easybrain
  • Юлов Герман — Embedded Software Developer, компания Promwad
  • Воробьёв Александр — коммерческий директор Promwad
  • Сергей Горелышев — IT менеджер
  • Александр Ломов — CTO dealapp.io
  • Андрей Карпенко — CBDO dealapp.io
  • Тимур Самойлов — FE разработчик dealapp.io
  • Анна Дубовец — тестировщик, EPAM
  • Шпаковский Виталий Владимирович — Senior Front-end developer EPAM Systems
  • Лащ Николай — разработчик, КАСТОМЕРТАЙМЗ
  • Поддубная Анна — Android разработчик, VironIT
  • Александровский Дмитрий — Software Engineer, Godel Technologies
  • Александр Ромашов — разработчик, Easybrain
  • Рыхлицкий Владимир — group manager, EffectiveSoft
  • Светлова Виктория — FE, Oxagile
  • Владимир Володин — разработчик, EPAM
  • Лавренова Ольга Александровна — QA Engineer, ArasCorp
  • Куделко Алексей — QA Engineer, Easybrain
  • Никитина Екатерина — QA Engineer, ArasCorp
  • Дудинская Катерина — Head of Performance Marketing, Gismart
  • Ольга Листопад — разработчик, XB Software
  • Анатолий Костыко — Software Engineer, IBA
  • Лукьянцева Анна — Project Manager, Wm Reply
  • Свищёв Виталий — разработчик, iTechArt Group
  • Дашукевич Александр — инженер-программист, XBSoftware
  • Куркин Александр — Embedded Software Developer, Promwad
  • Ткаченко Игорь — продакт менеджер, Onde
  • Евгения Такопуло — Process & Design Coordinator, Wargaming
  • Янина Санько — бизнес-аналитик, EIS
  • Столярчук Иван — Software developer, Elinext Co
  • Троцкий Игорь Николаевич — Principal.Net Developer, 1Pt
  • Kiryl Hlazkou — QA, iTechArt
  • Лукашевич Даниил — Senior Software Engineer, WM Reply
  • Миронович Дмитрий — ведущий разработчик, Армада СОФТ
  • Коваленко Анастасия — программист, XB Software
  • Перч Антон — разработчик, XB Software
  • Анна Рябцева — разработчик, Easybrain
  • Александр Котляров — Senior Data Scientist, EPAM Systems
  • Андрей Витковский — CTO, RocketBody
  • Алексей Гаращук — QA Engineer, CactusSoft
  • Дмитрий Кухар — Software Engineer, Helmes Bel
  • Екатерина Бубнова — UI/UX Designer, XB Software
  • Алина Данилевич — Software Engineer, iTechArt Group
  • Анастасия Савонь — бизнес-аналитик, XB Software
  • Александр Марков — сооснователь и директор GlockSoft
  • Сергей Корнилов — IT-предприниматель, основатель CreditChain, Event Guru, Antivirus tracker
  • Сергей Гиль — Software Engineer, CactusSoft
  • Александр Крижак — Team Lead, Azati
  • Булова Николай — UX/UI дизайнер, VOCHI
  • Вальмус Артем — сооснователь и CEO VSGate
  • Дмитрий Пархимович — разработчик, Resliv
  • Роман Асадчий — менеджер проектов, Easybrain
  • Евгения Уренёва — директор, ProfITeam
  • Евгений Новик — Software Engineer, Helmes Bel
  • Абрамович Евгения — Project Manager, Paralect
  • Покровский Евгений — Software Engineer, IBA
  • Анастасия Зайцева — маркетинг, биздев менеджер game.tv
  • Олег Гутников — Development Manager, 1PT (One Point)
  • Титовец Илья — Software Engineer, EIS
  • Антон Фоменко — Team Lead, Wargaming
  • Виталий Юреня — Software Engineer @ Velmie
  • Александр Поколенко — разработчик, IT предприниматель
  • Гусев Александр — Software Engineer, Promwad
  • Анастасия Ткачёва — Project Manager at MTN Haus
  • Кощиц Александр — Business Development в Azati
  • Кулевич Дмитрий — Automation Engineer, EIS
  • Куплевич Иван — Software Engineer, Akveo
  • Осипович Анна — QA PM, a1qa
  • Василенко Павел — SWE, Lyft
  • Тарас Голоднюк — разработчик, WMReply
  • Сергей Дудик — CEO & Founder, TargSoft
  • Васильева Татьяна — BD Manager/Recruiter, Canoe
  • Иван Сухинин — Head of Ops, Intergiro
  • Валентин Никонович — инженер, Wargaming
  • Мария Васильева — project manager, Easybrain
  • Мария Куликова — разработчик, Itransition
  • Екатерина Конюх — маркетолог, XB Software
  • Невар Андрей Георгиевич — руководитель проекта, IBA
  • Дарья Соколова — разработчик, EPAM
  • Александр Дергай — директор, Aterdux Entertainment
  • Kiryl Kholdzeyeu — Android Developer, iTechart-Group
  • Данильчик Павел — Lead Software Engineer, WM Reply
  • Ирина Комар — Lead QA инженер, Альторос Девелопмент
  • Ковшик Илья — разработчик, XB Software
  • Ирма Харланн — директор по развитию, Oxicore
  • Мороз Марина — разработчик, EPAM
  • Ильин Артём Олегович — front-end developer
  • Морозов Иван — ведущий инженер-програмист, BLD Soft
  • Александр Шершень — Producer HitApps
  • Ахроменко Наталья — Team Lead, IBA
  • Лапковский Андрей — SWE, Lyft
  • Семёнов Илья — разработчик, Iridescent VR & Abelana VR Productions
  • Игорь Езерский — Data Scientist, SilkData
  • Опанюк Илья — разработчик, WM Reply
  • Куцко Александр — co-founder, SoftTeco
  • Копать Андрей — системный архитектор, Epam
  • Анна Чалей — директор Датакрафт
  • Михаил Ларин — проектный аналитик, Топ Софт
  • Копылова Вера — тестировщик, XB Software
  • Никита Комаров — CVO AXAMIT
  • Андрей Пашкевич — QA Engineer, Easybrain
  • Александр Вольфсон — Senior Software Engineer, Binatomic
  • Шуляк Геннадий Геннадьевич — IT-специалист
  • Недбальская Дарья — QA Engineer
  • Анна Цаль — программист, Bamboo Group
  • Сергей Кананович — QA Engineer
  • Владислав Порицкий — системный аналитик, EPAM
  • Владимир Ивашкевич — инженер-программист, Playtika
  • Елена Народецкая — Manager QA, ArasCorp
  • Володина Татьяна — QA Engeneer, ArasCorp
  • Суматохин Виталий — менеджер
  • Виктор Медведев — Software Engineer
  • Иван Даниленко — Team Lead
  • Наталья Хацкевич — QA Engineer
  • Мешкой Дарья — инженер-программист
  • Дмитрий Труханович — Software Engineer
  • Никитина Екатерина — QА
  • Рокач Анастасия — UX Researcher
  • Глеб Грибовский — математик, мл. научный сотрудник БГУ
  • Мельник Ярослав — 3D-художник
  • Алексей Колымага — Automation QA Engineer, Godel
  • Александр Ракович — системный администратор
  • Евгений Обоков — инженер
  • Мягков Тимур — PHP Developer
  • Павел Михадюк — инженер-программист
  • Матышев Сергей — ICOL GROUP
  • Никита Беликов — Software Engineer, KPMG
  • Max Dinman — CEO and Founder at RichBrains
  • Кожина Екатерина — Software Engineer, Qulix Systems
  • Татьяна Пашкович — PM, XB Software
  • Шуляк Полина — Financial Analyst, Wargaming/Гейм Стрим
  • Вячеслав Смирнов — Head of Marketing, Solvd

Сотрудники Gismart:

  • Елена Захарченко — Content manager
  • Карпова Наталья — маркетинг-дизайнер
  • Владислав Драбков — PM
  • Максим Аникеев — Data Scientist
  • Алина Дворник — Product Analyst
  • Азроян Анастасия — Motion Designer
  • Илона Терентьева — QA
  • Владимир Митин — iOS Developer
  • Ольга Вераксич — 3D Artist
  • Александр Пархимович — Director of engineering
  • Апиненко Ольга — Mobile QA Engineer
  • Карпова Наталья — маркетинг-дизайнер
  • Нина Нестерова — QA Lead
  • Антон Зубченок — инженер-программист
  • Алексей Ковальчук — Motion Designer
  • Нина Нестерова — QA Lead
  • Павел Буданов — программист

Сотрудники СООО «Гейм Стрим»:

  • Артем Сапрыко — PR-менеджер
  • Максим Заикин — Game Integration Manager
  • Роман Гафиятуллин — инженер-программист
  • Александр Тарасевич — руководитель проектов
  • Алексей Горбаченко — ведущий инженер-программист
  • Сергей Ожигин — менеджер проектов
  • Артур Карабанов — продюсер
  • Кричко Евгения — UX researcher
  • Владислав Венско — Frontend Developer
  • Тимофей Боголюбов — инженер по тестированию
  • Алексей Балванович — Operation Manager
  • Фахртдинов Денис — разработчик
  • Иванов Павел — Специалист по тестированию ПО
  • Ольга Соколова — Lead QA Engineer
  • Клишин Илья — CG Generalist
  • Андрей Чертков — Software engineer
  • Алексей Жданович — режиссер
  • Николай Тимофеев — специалист по локализации
  • Баранов Андрей — художник-дизайнер компьютерной графики
  • Виталий Бугорков — Senior UI Copywriter
  • Александр Нехайчик — Team Lead
  • Павел Нестер — System Administrator
  • Денис Хомиченко — Web Developer
  • Сергей Расюкевич — Software Engineer
  • Михаил Платонов — инженер-программист
  • Олег Лещинский — QA Engineer
  • Артём Бобров — QA
  • Мажуть Роман — инженер-программист
  • Минвалеева Наталия — маркетолог
  • Артур Симонян — Operations Manager
  • Павел Чергейко — System Designer
  • Анастасия Козленок — UX designer
  • Юлия Логиш — специалист управления персоналом
  • Святослав Бабинец — Team Lead
  • Андрей Гилевский — Tech Lead
  • Максим Слепич — Operations and Integration Manager CIS
  • Екатерина Мазовка — Senior Payments Manager
  • Максим Мухопад — WOT Engine Team Lead
  • Вильчицкий Алесь — инженер-программист
  • Ирина Микрюкова — Digital Marketing Specialist
  • Валерия Гринкевич — техник
  • Юрий Антонов — QA Engineer
  • Валерия Жамойтина — Billing Support Specialist
  • Сергей Фёдоров — видеоинженер
  • Федор Белов — инженер-программист
  • Дмитрий Стеринзат — ведущий инженер-программист
  • Прожого Маргарита — технический писатель
  • Егор Холов — Product Marketing Manager
  • Дмитрий Дулич — Localization Specialist
  • Евгений Сморгун — Production Support Engineer
  • Пархоменко Александра — HR
  • Александр Михно — Screenwriter
  • Прожого Андрей — технический писатель
  • Егор Волосевич — инженер-программист
  • Ксения Лешик — специалист по работе с персоналом
  • Александр Антошук — тех. директор
  • Апанасенко Оксана — Payments Manager
  • Алексей Цуба — художник-дизайнер компьютерной графики
  • Денис Шушкевич — инженер-программист
  • Артем Сак — Business Development manager
  • Вячеслав Ушаков — Ppdm CIS
  • Андрей Лифенец — инженер-программист
  • Алексей Кулеш — разработчик
  • Пугачева Маргарита — специалист по подбору персонала
  • Фёдор Горбачёв — исторический консультант
  • Дарья Кривошеева — бизнес-аналитик
  • Влад Малаховский — Team Lead
  • Ярослав Мицкевич — QA Automation Lead (Специалист по тестированию)
  • Евгений Горельский — QA Engineer
  • Евгений Цымбалко — Web Developer
  • Алексей Жданович — режиссёр
  • Максим Чубов — Product manager
  • Оксана Волчек — инженер-программист
  • Мария Козенкова — Специалист по связям с общественностью
  • Бордашева Екатерина — Operation manager
  • Валерия Филистович — Media Content Specialist
  • Алексей Бродский — руководитель отдела
  • Екатерина Горбатова — QA engineer
  • Бушкевич Андрей — инженер по обеспечению качества ПО
  • Георгий Иванов — специалист по сопровождению ПО
  • Валентин Железный — менеджер
  • Олег Ляттэ — инженер программист
  • Плужников Дмитрий — Lead QA Engineer
  • Владимир Суматохин — менеджер по интеграциям
  • Попов Сергей Александрович — переводчик
  • Екатерина Пархимович — QA
  • Дмитрий Цвирко — QA Performance Engineer
  • Егор Чупиков — инженер-программист
  • Барышников Максим — ведущий инженер-программист
  • Науменко Александр — Software Engineer
  • Евгений Грибович — инженер-программист
  • Анна Бабицкая — арт-директор
  • Андрей Меньков — инженер-программист
  • Артём Березовик — QA
  • Иван Даниленко — Team Lead
  • Денис Мищук — Lead Creative Producer
  • Цыбульская Наталья — технический переводчик
  • Ильюшенко Мария — бизнес-ассистент
  • Елена Ключко — HR Business Partner
  • Живица Иван — специалист по связям с общественностью
  • Акулич Тимофей — Lead Software Engineer
  • Яна Ломоносова — специалист по сопровождению программного обеспечения
  • Аркадьев Андрей — 3D Artist
  • Анастасия Неруш — QA
  • Виталий Кухта — SRE
  • Владимир Горбунов — специалист
  • Вероника Хоровец — Head of Marketing, World of Tanks
  • Ольга Подоматько — оперейшенс-специалист
  • Виталик Сазоненко — системный администратор
  • Алексей Шабуневич — администратор сетей
  • Янина Лукашова — специалист по персоналу
  • Люстибер Андрей Владимирович — CG Generalist
  • Почкаев Константин — администратор сетей
  • Евгений Терёхин — инженер-программист
  • Александр Быченков — инженер-программист
  • Владимир Лобко — специалист по сопровождению программного обеспечения
  • Костиков Вячеслав — Director of engineering
  • Александра Пашкевич — технический писатель
  • Полина Бернат — графический дизайнер
  • Дзяніс Маслаў - UX/UI дызайнер
  • Алексей Кустов — специалист по тестированию ПО
  • Максим Говор — системный администратор
  • Курявый Юрий — менеджер аппарата управления
  • Карага Дмитрий — групп-менеджер
  • Tatyana Brodko — Operations Manager
  • Кондратьева Виктория — инженер-программист
  • Вадим Никитенко — Manager of Engineering
  • Рудковский Денис — Team LeadHleb
  • Юлия Аксютик — Lead delivery manager
  • Вячеслав Пащенко — инженер-программист
  • Анна Сороковик — QA-инженер
  • Роман Леонов — Senior Account Specialist
  • Евгений Жуковец — QA Engineer
  • Анатолий Сороковик — Team Lead
  • Павел Кулаков — системный администратор
  • Vitali Martsinovich — Project Manager
  • Александр Мартыневский — Инженер-программист
  • Будник Сергей — Head of Events
  • Мостовников Максим — инженер-программист
  • Виталий Болтрукевич — Localization Technical Expert
  • Евгения Одаренко — бизнес-аналитик
  • Юрий Валюкевич — системный администратор
  • Владислав Папка — системный администратор
  • Денис Лобко — специалист по связям с общественностью
  • Виктор Телековец — техник
  • Дмитрий Горбик — Team Lead
  • Денис Зинин — художник-дизайнер компьютерной графики
  • Карина Комаровская — специалист по связям с общественностью
  • Павел Король — инженер-программист
  • Шпаковский Сергей — QA Manager
  • Андрей Карпович — Product manager
  • Екатерина Нистюк — Qa Automation Engineer
  • Юлия Аксютик — менеджер
  • Евгения Такопуло — Process and Design Coordinator
  • Максим Ефимов — специалист по связям с общественностью
  • Денис Якутович — Research Analyst Team Lead
  • Иван Ивашкевич — релиз-менеджер

 
Теги: Гродно
 
 
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