Сотрудники ИТ-бизнеса в Беларуси подписали открытое письмо с призывом остановить насилие

Источник материала: IT.Tut.by

dev.by публикует открытое письмо, которое составили основатели, руководители, а также сотрудники белорусских ИТ-компаний. Подписи еще собирают, можно подписываться в комментариях под текстом на dev.by.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В последние месяцы мы наблюдаем раскручивание спирали насилия. Избирателями и наблюдателями зафиксированы многочисленные нарушения, указывающие на фальсификацию результатов выборов. Мы предполагаем, что выборы президента Республики Беларусь были сфальсифицированы. Задержаны и осуждены тысячи людей. Мирные акции протеста разгоняются с неадекватным применением силы. Обычных людей задерживают без всякого повода, избивают и арестовывают. Несколько дней у всей страны был ограничен доступ к сети интернет.

Любому здравомыслящему человеку больно на это смотреть. Работать в таких условиях крайне тяжело.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

В ближайшее время мы начнем наблюдать массовый отток специалистов за рубеж, открытие офисов в соседних странах, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании, уменьшение налоговых поступлений. Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий.

Процесс еще обратим. Мы призываем государственные органы:

Остановить насилие в отношении мирных граждан и убрать атмосферу страха с улиц. Освободить всех политзаключенных и задержанных. Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь. Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации.

Список подписавшихся (на 10.300 13 августа). Нажмите, чтобы увидеть имена Михаил Дубаков — основатель Fibery

Вадим Гайдукевич — сооснователь Fibery

Андрей Михайленко — сооснователь и CEO Targetprocess

Олег Серяга — сооснователь Targetprocess

Евгений Хасеневич — сооснователь Targetprocess

Юрий Гурский — инвестор и предприниматель

Виктор Хаменок — основатель и директор Rozum Robotics

Евгений Бессчастнов — директор Blinger

Михаил Румянцев — управляющий директор Founders.ai

Воронецкий Руслан — основатель и директор PERK-CARD

Герман Полещук — директор SLON Media

Николай Томашевич — директор PRAS

Роман Пахолков — основатель Promwad

Дмитрий Блищик — основатель Mitrix Technology

Дмитрий Суслов — основатель Vigbo

Кирилл Чикеюк — сооснователь Kino-mo Technologies

Дарья Данилова — сооснователь и CEO Rocketdata.io

Михаил Кулаков — сооснователь Everhour

Сергей Староверов — сооснователь Everhour

Юрий Толочко — сооснователь Everhour

Алексей Вершалович — сооснователь и директор Brimit

Каешко Никита — сооснователь Grinteq

Андрей Журавский — сооснователь Brimit

Илья Гец — сооснователь 69pixels

Алексей Бавдей — сооснователь 69pixels

Александр Мельченко — сооснователь Orangesoft

Виктор Лаврентьев — сооснователь Orangesoft

Дановский Константин — сооснователь Akveo

Луговский Владимир — сооснователь Akveo

Валерий Остринский — член правления сети бизнес-ангелов AngelsBand

Мария Лемеза — член сети бизнес-ангелов

Лида Матвеева — председатель Angels Band

Антон Шалейников — сооснователь DashBouquet

Дмитрий Будько — сооснователь DashBouquet

Сергей Борисюк — сооснователь PandaDoc

Класинский Виктор — руководитель отдела DevOps Profitero

Гриб Андрей — веб-разработчик АрмадаЛабс

Михаил Темников — IT-предприниматель

Алексей Козич — разработчик Flo

Денис Романовский — deputy CTO, SoftSwiss

Вера Решетина — директор Workee

Томашевич Евгений — основатель SpurIT

Тимофей Липский — СЕО RocketBody

Абрамчук Максим — технический директор Storyline

Казаков Евгений — CEO profito.by (ООО «ЭнироДэв»)

Прудников Владислав — CEO и сооснователь Sheep Apps

Мкртычян Алексей — директор ООО «Эпика Девелопмент»

Иван Веденин — автор подкаста ITSTARTS, сооснователь Synpatic

Тимофей Величко — основатель carShare, разработчик в EIS

Сергей Лакишик — сооснователь Grinteq

Таня Маринич — основатель и СЕО Имагуру Стартап-хаб

Лев Матвеев — руководитель SearchInform

Владимир Сержанович — основатель Cashew

Елена Соколова — основатель ООО «Интернет вещей»

Оксана Костикова — IT-предприниматель, автор проекта по подбору IT-персонала OK see

Дмитрий Липницкий — сооснователь и СЕО Gismart

Александр Гедранович — CTO, Co-Founder, EPICA / ООО «Эпика Девелопмент»

Алексей Щурко — сооснователь Gurtam

Шкор Алексей — сооснователь DEIP

Алексей Минчук — CEO Fasol.app

Денис Корхов — основатель DiscreteMind

Царик Егор — сооснователь DEIP

Галуза Сергей — основатель AIS Novations

Алексей Кулик — сооснователь DEIP

Георгий Оков — CTO, Co-Founder в Track-POD

Андрей Батурин — CEO, Co-Founder в Track-POD

Александр Мартинкевич — IT-предприниматель

Евгений Серко — IT-предприниматель, автор проекта Coffee Minsk

Хотяшов Александр — автор проекта GMoney

Сергей Атанасов — ИТ-предприниматель, сооснователь компании LOVATA

Адара Белая — IT-предприниматель, сооснователь проекта Subaba

Кирилл Григорчук --руководитель Digital Forest

Андрей Недбальский — IT-предприниматель

Андрей Терехин — Сo-owner AGENTE

Юрий Назарчук — CTO в HanseCom BY

Евгений Коваленко — коммерческий директоры Rozum Robotics

Евгений Бодунов — директор «Мобильные карты»

Alexander Sergeev — основатель Hygger.io

Денис Потрубейко — основатель iMarketer.by

Андрей Шабан — основатель и директор Fresh Lime Soft

Яворчук Василий — основатель и директор Exposit, Wizart

Пугачев Артем — директор Мобеклс

Артем Наумов — CEO, Just Reserve

Александр Борсук — соооснователь VibroBox

Олег Тихонов — CEO Eightydays.me

Сергей Лавриненко — автор телеграм канала «Колонка Некодера», CEO Salary2.me

Антон Журавский — сооснователь On The Spot Development

Илья Лащ — deputy CEO, Fusiontech

Белый Павел — IT-предприниматель, автор проекта Subab

Лебедев Алексей — основатель и CEO ConnectOne

Грамович Матвей — сооснователь и CEO Noirix

Вадим Скротский — основатель и CEO, SKDO Systems

Валерий Белозёров — сооснователь и CDO, SKDO Systems

Елена Шкарубо — основатель и CEO @ MeetnGreetMe.com

Ярмошук Дмитрий — CEO FeelQueen

Лычковский Александр — CEO, Steinpilz Bel

Дмитрий Зотов — сооснователь и технический директор компании Affise

Станислав Кузьма — сооснователь UseResponse

Павел Шинкевич — основатель Экскаватор Ру, ООО «Онлайн Медиа»

Евгений Гуринович — основатель и CEO в Parsers

Михаил Лепшей — основатель и CEO, Lepshey

Гловацкий Михаил, CEO @ Stark Games

Бутько Юрий, сооснователь @ Stark Games

Миронов Константин, сооснователь @ Stark Games

Александр Карпенко — CEO dealapp.io

Даниил Бельский — основатель и директор Acquisition.mobi

Александр Молчан — сооснователь и директор Dizzain.com

Оксана Остапович — CEO CactusSoft

Илья Казимировский — вице-президент инжиниринга, Pandadoc

Марковский Евгений — сооснователь SVAPS Systems

Сусло Евгений — сооснователь Onde

Карцев Александр — сооснователь, CTO MakeML.app

Курило Дмитрий — MSQRD Founding Engineer

Дмитрий Навоша — сооснователь Sports.ru и Tribuna.com

Андрей Витковский — CTO RocketBody

Дмитрий Ханевич — CEO Omertex

Кукреш Александр — CEO Paspalum Labs

Сергей Гинько — CEO iCode

Александр Шингарев — CTO SVAPS Systems

Алла Демидова — COO Kino-Mo Technologies

Куделька Алексей — co-founder Rocketdata, CTO

Виктория Жердецкая — Virusme.ru, один из основателей агентства PR и автоматизации коммуникаций VIRUS, один из разработчиков ACE. CMS (ace.by)

Александр Корольчук — CEO, mycoachapp.io

Viktoriya Kazhan — CEO&Founder W.O.C.C.

Дмитрий Шурко — Co-founder, CTO Werbot

Филиппов Влад — сооснователь и CEO Smartspell

Илья Лесун — CEO и основатель Vochi

Владислав Герчиков — сооснователь, Bamboo Group OÜ

Юрий Веденин — основатель UXPressia и учебного центра ITMINE

Ворушило Артур — CEO Aligned Code

Зотова Наталья — сооснователь Recruitment Agency of Natalia Zotova and Partners

Иван Монтик — основатель SoftSwiss

Андрианов Роман — CEO CreativeIT

Зайцев Александр — CTO, Co-Founder, FriendlyData

Филипович Юрий — соучеридитель Steinpilz Bel

Андрей Лукьянов — сооснователь и CEO VIRPIL Controls (ООО «Терразит Плюс», Гродно)

Виталий Михайловский — CTO Blinger

Сергей Добродей — разработчик Softswiss

Надзея Рыбакова — дата архітэкт, Apalon

Чернявская Екатерина — тестировщик в EIS

Ладорная Анна — программист, Rozum Robotics

Литвинко Павел — Product Manager в Lingvanex, сооснователь Voody.co

Дедкова Татьяна — дата инженер, Apalon

Субоч Жанна — Operations Director в DataRobot

Судьев Игорь — CIO ООО «Ай-топ технолоджи»

Артур Турчин — СТО Artox Lab

Алексей Романов — тимлид в Wargaming

Егор Илларионов — Project Manager — Gicsoft

Егор Малютин — VP of Engineering в Inspectorio

Горбач Александр — начальник сектора в ООО «ПассатИнновации»

Игорь Татарников — разработчик, iTechArt Group

Василевский Максим — разработчик, Ciklum

Виталий Федоров — Devops engineer, Globant

Елизавета Довгалова — Product Designer, colada ag

Алина Ларичева — QA Engineer/Team Lead, EliNext

Гашкова Наталия — Scrum Master, ItechArt

Дмитрий Самаль — доцент БГУИР/БГТУ, ФКСИС/ФИТ

Александр Клименков — разработчик, XB Software

Чернов Антон — Software Engineer, Intergiro

Петкевич Виталий — IT-предприниматель

Роман Яковук — Salesforce-разработчик, VRP Consulting

Алексей Радевич — разработчик, Deltatre

Александр Булова — Software Engineer, Andersen

Мікіта Геер — Software Engineer, AlgoSec

Ермолаев Игорь — разработчик в Synesis

Терехов Сергей — Exadel

Илья Тороп — разработчкик, Track-POD

Байгот Евгений — разработчик, Track-POD

Тихонов Владимир — разработчик, On The Spot Development

Зюсько Кирилл — Lead Software Engineer, iTechArt Group

Артур Кипель — algorithm developer, Teslasuit

Евгений Зенькевич — разработчик, Easybrain

Ермаковец Иван — Software Engineer, Oxagile

Нечай Дмитрий — инженер-разработчик, Geomotiv

Андрей Кунцевич — IT-предприниматель

Зоя Дыдо — разработчик, XB Software

Никита Щетько — Lead FrontEnd, InToSoft

Ивушкин Алексей — Head of BI, Gismart

Сергей Карпук — QA, Brimit

Мальцева Ольга — рекрутер, iTechArt

Константин Малицкий — BD manager в IGG

Вадим Шендер — software architect в PandaDoc

Константин (Келлер) Чибриков-- Head of AI @ Wargaming

Александр Вергейчик — Head of marketing в Brimit

Денис Сокол — разработчик iTechArt

Виталий Бутома — DevOps Engineer, DataMola

Шохан Александра — Mobile QA Engineer, Intergiro

Ирина Барадынцева — разработчик, EPAM

Владислав Антипин — PM-BA, iTechArt Group

Марецкий Дмитрий — Automation QA Engineer, Godel Technologies

Мария Гоенко — Frontend Developer, Gurtam

Владислав Гоенко — Data Scientist, Gismart

Ткаченко Игорь — продакт менеджер, Onde

Короткин Дмитрий — QA Lead, Intergiro

Эльвира Бурчик — Production Engineer, Shopify

Хомич Виталий — QA Engineer, Veraxen

Жук Константин — Unity Developer, Easybrain

Дмитрий Дудин — XB Software

Борисенок Ольга — бизнес-аналитик Intergiro

Александр Крахотко — проектный аналитик, Топ Софт

Кривенко Владимир — руководитель проектов в Fast Rope Labs

Дарья Зайцева — разработчик, Easybrain

Ян Орещенков — CTO CactusSoft

Третьяк Евгений — Software Engineer, Seavus

Иван Левченко — IT-предприниматель

Елизавета Горинова — Product Owner, GicSoft

Кутузов Михаил — разработчик SoftSwiss

Степан Береснев — разработчик, On The Spot Development

Александр Голубович — менеджер проектов, Easybrain

Циунель Екатерина — QA, Easybrain

Лапковская Наталья — Video Production Lead, Easybrain

Антон Гурков — CFO Promwad

Евгений Юшкин — Motion Graphic Designer, Easybrain

Юлов Герман — Embedded Software Developer, компания Promwad

Воробьёв Александр — коммерческий директор Promwad

Сергей Горелышев — IT менеджер

Александр Ломов — CTO dealapp.io

Андрей Карпенко — CBDO dealapp.io

Тимур Самойлов — FE разработчик dealapp.io

Анна Дубовец — тестировщик, EPAM

Шпаковский Виталий Владимирович — Senior Front-end developer EPAM Systems

Лащ Николай — разработчик, КАСТОМЕРТАЙМЗ

Поддубная Анна — Android разработчик, VironIT

Александровский Дмитрий — Software Engineer, Godel Technologies

Александр Ромашов — разработчик, Easybrain

Рыхлицкий Владимир — group manager, EffectiveSoft

Светлова Виктория — FE, Oxagile

Владимир Володин — разработчик, EPAM

Лавренова Ольга Александровна — QA Engineer, ArasCorp

Куделко Алексей — QA Engineer, Easybrain

Никитина Екатерина — QA Engineer, ArasCorp

Дудинская Катерина — Head of Performance Marketing, Gismart

Ольга Листопад — разработчик, XB Software

Анатолий Костыко — Software Engineer, IBA

Лукьянцева Анна — Project Manager, Wm Reply

Свищёв Виталий — разработчик, iTechArt Group

Дашукевич Александр — инженер-программист, XBSoftware

Куркин Александр — Embedded Software Developer, Promwad

Ткаченко Игорь — продакт менеджер, Onde

Евгения Такопуло — Process & Design Coordinator, Wargaming

Янина Санько — бизнес-аналитик, EIS

Столярчук Иван — Software developer, Elinext Co

Троцкий Игорь Николаевич — Principal.Net Developer, 1Pt

Kiryl Hlazkou — QA, iTechArt

Лукашевич Даниил — Senior Software Engineer, WM Reply

Миронович Дмитрий — ведущий разработчик, Армада СОФТ

Коваленко Анастасия — программист, XB Software

Перч Антон — разработчик, XB Software

Анна Рябцева — разработчик, Easybrain

Александр Котляров — Senior Data Scientist, EPAM Systems

Андрей Витковский — CTO, RocketBody

Алексей Гаращук — QA Engineer, CactusSoft

Дмитрий Кухар — Software Engineer, Helmes Bel

Екатерина Бубнова — UI/UX Designer, XB Software

Алина Данилевич — Software Engineer, iTechArt Group

Анастасия Савонь — бизнес-аналитик, XB Software

Александр Марков — сооснователь и директор GlockSoft

Сергей Корнилов — IT-предприниматель, основатель CreditChain, Event Guru, Antivirus tracker

Сергей Гиль — Software Engineer, CactusSoft

Александр Крижак — Team Lead, Azati

Булова Николай — UX/UI дизайнер, VOCHI

Вальмус Артем — сооснователь и CEO VSGate

Дмитрий Пархимович — разработчик, Resliv

Роман Асадчий — менеджер проектов, Easybrain

Евгения Уренёва — директор, ProfITeam

Евгений Новик — Software Engineer, Helmes Bel

Абрамович Евгения — Project Manager, Paralect

Покровский Евгений — Software Engineer, IBA

Анастасия Зайцева — маркетинг, биздев менеджер game.tv

Олег Гутников — Development Manager, 1PT (One Point)

Титовец Илья — Software Engineer, EIS

Антон Фоменко — Team Lead, Wargaming

Виталий Юреня — Software Engineer @ Velmie

Александр Поколенко — разработчик, IT предприниматель

Гусев Александр — Software Engineer, Promwad

Анастасия Ткачёва — Project Manager at MTN Haus

Кощиц Александр — Business Development в Azati

Кулевич Дмитрий — Automation Engineer, EIS

Куплевич Иван — Software Engineer, Akveo

Осипович Анна — QA PM, a1qa

Василенко Павел — SWE, Lyft

Тарас Голоднюк — разработчик, WMReply

Сергей Дудик — CEO & Founder, TargSoft

Васильева Татьяна — BD Manager/Recruiter, Canoe

Иван Сухинин — Head of Ops, Intergiro

Валентин Никонович — инженер, Wargaming

Мария Васильева — project manager, Easybrain

Мария Куликова — разработчик, Itransition

Екатерина Конюх — маркетолог, XB Software

Невар Андрей Георгиевич — руководитель проекта, IBA

Дарья Соколова — разработчик, EPAM

Александр Дергай — директор, Aterdux Entertainment

Kiryl Kholdzeyeu — Android Developer, iTechart-Group

Данильчик Павел — Lead Software Engineer, WM Reply

Ирина Комар — Lead QA инженер, Альторос Девелопмент

Ковшик Илья — разработчик, XB Software

Ирма Харланн — директор по развитию, Oxicore

Мороз Марина — разработчик, EPAM

Ильин Артём Олегович — front-end developer

Морозов Иван — ведущий инженер-програмист, BLD Soft

Александр Шершень — Producer HitApps

Ахроменко Наталья — Team Lead, IBA

Лапковский Андрей — SWE, Lyft

Семёнов Илья — разработчик, Iridescent VR & Abelana VR Productions

Игорь Езерский — Data Scientist, SilkData

Опанюк Илья — разработчик, WM Reply

Куцко Александр — co-founder, SoftTeco

Копать Андрей — системный архитектор, Epam

Анна Чалей — директор Датакрафт

Михаил Ларин — проектный аналитик, Топ Софт

Копылова Вера — тестировщик, XB Software

Никита Комаров — CVO AXAMIT

Андрей Пашкевич — QA Engineer, Easybrain

Александр Вольфсон — Senior Software Engineer, Binatomic

Шуляк Геннадий Геннадьевич — IT-специалист

Недбальская Дарья — QA Engineer

Анна Цаль — программист, Bamboo Group

Сергей Кананович — QA Engineer

Владислав Порицкий — системный аналитик, EPAM

Владимир Ивашкевич — инженер-программист, Playtika

Елена Народецкая — Manager QA, ArasCorp

Володина Татьяна — QA Engeneer, ArasCorp

Суматохин Виталий — менеджер

Виктор Медведев — Software Engineer

Иван Даниленко — Team Lead

Наталья Хацкевич — QA Engineer

Мешкой Дарья — инженер-программист

Дмитрий Труханович — Software Engineer

Никитина Екатерина — QА

Рокач Анастасия — UX Researcher

Глеб Грибовский — математик, мл. научный сотрудник БГУ

Мельник Ярослав — 3D-художник

Алексей Колымага — Automation QA Engineer, Godel

Александр Ракович — системный администратор

Евгений Обоков — инженер

Мягков Тимур — PHP Developer

Павел Михадюк — инженер-программист

Матышев Сергей — ICOL GROUP

Никита Беликов — Software Engineer, KPMG

Max Dinman — CEO and Founder at RichBrains

Кожина Екатерина — Software Engineer, Qulix Systems

Татьяна Пашкович — PM, XB Software

Шуляк Полина — Financial Analyst, Wargaming/Гейм Стрим

Вячеслав Смирнов — Head of Marketing, Solvd Сотрудники Gismart: Елена Захарченко — Content manager

Карпова Наталья — маркетинг-дизайнер

Владислав Драбков — PM

Максим Аникеев — Data Scientist

Алина Дворник — Product Analyst

Азроян Анастасия — Motion Designer

Илона Терентьева — QA

Владимир Митин — iOS Developer

Ольга Вераксич — 3D Artist

Александр Пархимович — Director of engineering

Апиненко Ольга — Mobile QA Engineer

Карпова Наталья — маркетинг-дизайнер

Нина Нестерова — QA Lead

Антон Зубченок — инженер-программист

Алексей Ковальчук — Motion Designer

Нина Нестерова — QA Lead

Павел Буданов — программист Сотрудники СООО «Гейм Стрим»: Артем Сапрыко — PR-менеджер

Максим Заикин — Game Integration Manager

Роман Гафиятуллин — инженер-программист

Александр Тарасевич — руководитель проектов

Алексей Горбаченко — ведущий инженер-программист

Сергей Ожигин — менеджер проектов

Артур Карабанов — продюсер

Кричко Евгения — UX researcher

Владислав Венско — Frontend Developer

Тимофей Боголюбов — инженер по тестированию

Алексей Балванович — Operation Manager

Фахртдинов Денис — разработчик

Иванов Павел — Специалист по тестированию ПО

Ольга Соколова — Lead QA Engineer

Клишин Илья — CG Generalist

Андрей Чертков — Software engineer

Алексей Жданович — режиссер

Николай Тимофеев — специалист по локализации

Баранов Андрей — художник-дизайнер компьютерной графики

Виталий Бугорков — Senior UI Copywriter

Александр Нехайчик — Team Lead

Павел Нестер — System Administrator

Денис Хомиченко — Web Developer

Сергей Расюкевич — Software Engineer

Михаил Платонов — инженер-программист

Олег Лещинский — QA Engineer

Артём Бобров — QA

Мажуть Роман — инженер-программист

Минвалеева Наталия — маркетолог

Артур Симонян — Operations Manager

Павел Чергейко — System Designer

Анастасия Козленок — UX designer

Юлия Логиш — специалист управления персоналом

Святослав Бабинец — Team Lead

Андрей Гилевский — Tech Lead

Максим Слепич — Operations and Integration Manager CIS

Екатерина Мазовка — Senior Payments Manager

Максим Мухопад — WOT Engine Team Lead

Вильчицкий Алесь — инженер-программист

Ирина Микрюкова — Digital Marketing Specialist

Валерия Гринкевич — техник

Юрий Антонов — QA Engineer

Валерия Жамойтина — Billing Support Specialist

Сергей Фёдоров — видеоинженер

Федор Белов — инженер-программист

Дмитрий Стеринзат — ведущий инженер-программист

Прожого Маргарита — технический писатель

Егор Холов — Product Marketing Manager

Дмитрий Дулич — Localization Specialist

Евгений Сморгун — Production Support Engineer

Пархоменко Александра — HR

Александр Михно — Screenwriter

Прожого Андрей — технический писатель

Егор Волосевич — инженер-программист

Ксения Лешик — специалист по работе с персоналом

Александр Антошук — тех. директор

Апанасенко Оксана — Payments Manager

Алексей Цуба — художник-дизайнер компьютерной графики

Денис Шушкевич — инженер-программист

Артем Сак — Business Development manager

Вячеслав Ушаков — Ppdm CIS

Андрей Лифенец — инженер-программист

Алексей Кулеш — разработчик

Пугачева Маргарита — специалист по подбору персонала

Фёдор Горбачёв — исторический консультант

Дарья Кривошеева — бизнес-аналитик

Влад Малаховский — Team Lead

Ярослав Мицкевич — QA Automation Lead (Специалист по тестированию)

Евгений Горельский — QA Engineer

Евгений Цымбалко — Web Developer

Алексей Жданович — режиссёр

Максим Чубов — Product manager

Оксана Волчек — инженер-программист

Мария Козенкова — Специалист по связям с общественностью

Бордашева Екатерина — Operation manager

Валерия Филистович — Media Content Specialist

Алексей Бродский — руководитель отдела

Екатерина Горбатова — QA engineer

Бушкевич Андрей — инженер по обеспечению качества ПО

Георгий Иванов — специалист по сопровождению ПО

Валентин Железный — менеджер

Олег Ляттэ — инженер программист

Плужников Дмитрий — Lead QA Engineer

Владимир Суматохин — менеджер по интеграциям

Попов Сергей Александрович — переводчик

Екатерина Пархимович — QA

Дмитрий Цвирко — QA Performance Engineer

Егор Чупиков — инженер-программист

Барышников Максим — ведущий инженер-программист

Науменко Александр — Software Engineer

Евгений Грибович — инженер-программист

Анна Бабицкая — арт-директор

Андрей Меньков — инженер-программист

Артём Березовик — QA

Иван Даниленко — Team Lead

Денис Мищук — Lead Creative Producer

Цыбульская Наталья — технический переводчик

Ильюшенко Мария — бизнес-ассистент

Елена Ключко — HR Business Partner

Живица Иван — специалист по связям с общественностью

Акулич Тимофей — Lead Software Engineer

Яна Ломоносова — специалист по сопровождению программного обеспечения

Аркадьев Андрей — 3D Artist

Анастасия Неруш — QA

Виталий Кухта — SRE

Владимир Горбунов — специалист

Вероника Хоровец — Head of Marketing, World of Tanks

Ольга Подоматько — оперейшенс-специалист

Виталик Сазоненко — системный администратор

Алексей Шабуневич — администратор сетей

Янина Лукашова — специалист по персоналу

Люстибер Андрей Владимирович — CG Generalist

Почкаев Константин — администратор сетей

Евгений Терёхин — инженер-программист

Александр Быченков — инженер-программист

Владимир Лобко — специалист по сопровождению программного обеспечения

Костиков Вячеслав — Director of engineering

Александра Пашкевич — технический писатель

Полина Бернат — графический дизайнер

Дзяніс Маслаў - UX/UI дызайнер

Алексей Кустов — специалист по тестированию ПО

Максим Говор — системный администратор

Курявый Юрий — менеджер аппарата управления

Карага Дмитрий — групп-менеджер

Tatyana Brodko — Operations Manager

Кондратьева Виктория — инженер-программист

Вадим Никитенко — Manager of Engineering

Рудковский Денис — Team LeadHleb

Юлия Аксютик — Lead delivery manager

Вячеслав Пащенко — инженер-программист

Анна Сороковик — QA-инженер

Роман Леонов — Senior Account Specialist

Евгений Жуковец — QA Engineer

Анатолий Сороковик — Team Lead

Павел Кулаков — системный администратор

Vitali Martsinovich — Project Manager

Александр Мартыневский — Инженер-программист

Будник Сергей — Head of Events

Мостовников Максим — инженер-программист

Виталий Болтрукевич — Localization Technical Expert

Евгения Одаренко — бизнес-аналитик

Юрий Валюкевич — системный администратор

Владислав Папка — системный администратор

Денис Лобко — специалист по связям с общественностью

Виктор Телековец — техник

Дмитрий Горбик — Team Lead

Денис Зинин — художник-дизайнер компьютерной графики

Карина Комаровская — специалист по связям с общественностью

Павел Король — инженер-программист

Шпаковский Сергей — QA Manager

Андрей Карпович — Product manager

Екатерина Нистюк — Qa Automation Engineer

Юлия Аксютик — менеджер

Евгения Такопуло — Process and Design Coordinator

Максим Ефимов — специалист по связям с общественностью

Денис Якутович — Research Analyst Team Lead

Иван Ивашкевич — релиз-менеджер