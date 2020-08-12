|
Домен проекта The Village Беларусь заблокирован
12.08.2020 18:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Домен проекта The Village Беларусь заблокирован без объяснения причин. Об этом сообщают в самом издании.
— Как удалось выяснить нашим техническим специалистам домен the-village.me блокируется по технологии DPI — complete packet inspection. При запросе к домену пакеты данных перестают передаваться, — рассказала главный редактор The Village Беларусь — Евгения Сугак. — Причина блокировки до сих пор не известна. Сайт доступен за пределами РБ и для пользователей с прокси и VPN. Наша редакция продолжает работу и освещает актуальные события в Минске.
Также мы доступны в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домен проекта The Village Беларусь заблокирован без объяснения причин. Об этом сообщают в самом издании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)