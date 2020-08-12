Источник материала: IT.Tut.by

Домен проекта The Village Беларусь заблокирован без объяснения причин. Об этом сообщают в самом издании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

— Как удалось выяснить нашим техническим специалистам домен the-village.me блокируется по технологии DPI — complete packet inspection. При запросе к домену пакеты данных перестают передаваться, — рассказала главный редактор The Village Беларусь — Евгения Сугак. — Причина блокировки до сих пор не известна. Сайт доступен за пределами РБ и для пользователей с прокси и VPN. Наша редакция продолжает работу и освещает актуальные события в Минске.

Также мы доступны в Telegram и Instagram — планируем до разблокировки нашего домена увеличить объем вещания на этих площадках.