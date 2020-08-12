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Белорусский айтишник из фильма Дудя предложил силовикам помощь, если они хотят «на сторону добра»
12.08.2020 23:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Помните милого парня из
Приводим расшифровку видео:
— Привет, я Микита, успешный предприниматель из Беларуси. Обращаюсь к силовикам, военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь — я буду рад помочь. Кроме того, хочу попросить всех наших успешных IT-предпринимателей, миллионеров, сделать то же самое. Возможно, получится сделать так, что большое число людей перестанет избивать женщин, детей и вести войну против собственного народа. Спасибо.
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