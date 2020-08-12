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Белорусский айтишник из фильма Дудя предложил силовикам помощь, если они хотят «на сторону добра»

12.08.2020 23:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Помните милого парня из видео Юрия Дудя о Кремниевой долине? Мы имеем в виду белоруса Микиту Микадо — сооснователя и CEO PandaDoc. Он записал видеообращение к белорусским силовикам, в котором предложил им финансовую помощь, если они «перейдут на сторону добра».

Приводим расшифровку видео:

— Привет, я Микита, успешный предприниматель из Беларуси. Обращаюсь к силовикам, военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь — я буду рад помочь. Кроме того, хочу попросить всех наших успешных IT-предпринимателей, миллионеров, сделать то же самое. Возможно, получится сделать так, что большое число людей перестанет избивать женщин, детей и вести войну против собственного народа. Спасибо.

 
 
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Помните милого парня из видео Юрия Дудя о Кремниевой долине? Мы имеем в виду белоруса Микиту Микадо — сооснователя и CEO PandaDoc. Он записал видеообращение...
 
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