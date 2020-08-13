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«Нам нужен мирный диалог и мирные перемены». Братья Гурские написали о ситуации в Беларуси

13.08.2020 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известные ИТ-бизнесмены Юрий и Дмитрий Гурские написали в Facebook посты по поводу ситуации в Беларуси.

«Нам нужен мирный диалог и мирные перемены». Братья Гурские написали о ситуации в Беларуси
Юрий Гурский. Фото: startupbattle.by

Напомним, что братья Гурские — ключевые фигуры в IT-индустрии Беларуси. Как мы писали ранее, они начинали в конце 2000-х в издательском бизнесе, но успех к Юрию Гурскому пришел в результате удачного выхода из компании Viaden Media. Вместе с бывшим партнером Виктором Прокопеней он продал ее израильскому миллиардеру Тедди Саги, а вырученные от сделки деньги вложил в несколько стартапов. Удачные продажи некоторых из них (Maps.Me, MSQRD, Aimatter) принесли Юрию Гурскому мировую известность.

И под руководством Дмитрия Гурского в настоящее время разрабатывается и продвигается женское приложение Flo. Компания — разработчик Flo Health, принадлежащая братьям, в 2019 году была оценена в 230 млн долларов.

На своей странице в Facebook Юрий Гурский, который в настоящее время живет на Кипре, написал следующее: «Я стараюсь воздерживаться от комментариев по ситуации в Беларуси, так как не проживая много уже лет там не чувствую реальности достаточно хорошо. Но уже многие спрашивают, поэтому пару вещей, что делаем мы.

Во-первых, я попросил руководителей наших компаний тем сотрудникам, кто опасается за свою жизнь и здоровье (вполне обоснованно), помочь финансово и организационно с временным отъездом в другую страну. Тут без комментариев, правильно это или нет, пусть каждый решает сам, наше дело помочь.

Во-вторых, если кто-то из сотрудников попадет в неприятности, а мы видим вполне четко как это происходит и сколько даже просто прохожих пострадали, мы будем оказывать всяческую юридическую, медицинскую и прочие виды помощи.

Разумеется, никаких санкций в отношении тех, кто не может работать (я очень удивлен, что некоторые компании просят подписать за свой счет тех, кто, например, пытается узнать о судьбе близких и не может выполнять задачи в это время), и уважение позиций как тех коллег, кто за перемены, так и тех, кто с другой стороны.

Если что-то еще можно сделать для сотрудников — ребята, не стесняйтесь, пишите мне в личку, будем делать. Другим своим коллегам, владельцам бизнесов и CEO, я тоже рекомендую сейчас забить на прибыли и сосредоточиться на безопасности сотрудников и их семей прежде всего.

Чем можно помочь остальным белорусам, кроме как скинуть денег на сбор в краудфандинге (что делается), я пока не понял, но думаю».

«Нам нужен мирный диалог и мирные перемены». Братья Гурские написали о ситуации в Беларуси
Дмитрий Гурский. Фото: adcrunch.ru

Его брат Дмитрий сообщил в Facebook, что он пока в Беларуси: «Я в Минске. Никуда не уехал. Со своей семьей и командой в Минске. У нас, слава богу, все целы. Состояние у меня и у всех наших близко к шоковому от того, что все это происходит наяву. Просыпаясь, я с ужасом думаю, что все это не приснилось.

Главное сейчас — остановить насилие и кровь. Эта спираль зла не ведет ни к чему хорошему и не решает ничего. И дальше общество и руководство страны должны услышать друг друга — и выйти из кризиса без новых жертв и потери будущего Беларуси. Нам нужен мирный диалог и мирные перемены».

 
Теги: Минск
 
 
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Известные ИТ-бизнесмены Юрий и Дмитрий Гурские написали в Facebook посты по поводу ситуации в Беларуси.
 
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