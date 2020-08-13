|
«Нам нужен мирный диалог и мирные перемены». Братья Гурские написали о ситуации в Беларуси
13.08.2020 11:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Известные ИТ-бизнесмены Юрий и Дмитрий Гурские написали в Facebook посты по поводу ситуации в Беларуси.
Напомним, что братья Гурские — ключевые фигуры в IT-индустрии Беларуси. Как мы
И под руководством Дмитрия Гурского в настоящее время разрабатывается и продвигается женское приложение Flo. Компания — разработчик Flo Health, принадлежащая братьям, в 2019 году
На своей странице в Facebook Юрий Гурский, который в настоящее время живет на Кипре,
Во-первых, я попросил руководителей наших компаний тем сотрудникам, кто опасается за свою жизнь и здоровье (вполне обоснованно), помочь финансово и организационно с временным отъездом в другую страну. Тут без комментариев, правильно это или нет, пусть каждый решает сам, наше дело помочь.
Во-вторых, если кто-то из сотрудников попадет в неприятности, а мы видим вполне четко как это происходит и сколько даже просто прохожих пострадали, мы будем оказывать всяческую юридическую, медицинскую и прочие виды помощи.
Разумеется, никаких санкций в отношении тех, кто не может работать (я очень удивлен, что некоторые компании просят подписать за свой счет тех, кто, например, пытается узнать о судьбе близких и не может выполнять задачи в это время), и уважение позиций как тех коллег, кто за перемены, так и тех, кто с другой стороны.
Если что-то еще можно сделать для сотрудников — ребята, не стесняйтесь, пишите мне в личку, будем делать. Другим своим коллегам, владельцам бизнесов и CEO, я тоже рекомендую сейчас забить на прибыли и сосредоточиться на безопасности сотрудников и их семей прежде всего.
Чем можно помочь остальным белорусам, кроме как скинуть денег на сбор в краудфандинге (что делается), я пока не понял, но думаю».
Его брат Дмитрий
Главное сейчас — остановить насилие и кровь. Эта спираль зла не ведет ни к чему хорошему и не решает ничего. И дальше общество и руководство страны должны услышать друг друга — и выйти из кризиса без новых жертв и потери будущего Беларуси. Нам нужен мирный диалог и мирные перемены».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известные ИТ-бизнесмены Юрий и Дмитрий Гурские написали в Facebook посты по поводу ситуации в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)