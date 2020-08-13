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Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске

13.08.2020 14:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы «Яндекса» и Uber в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом «Яндексе».

Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

«Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы „Яндекса“ в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник агентства.

«На эту минуту — подтверждаем, выясняем детали», — сказали 42.TUT.BY в компании.

Отметим, что минская команда «Яндекса» работает в удаленном режиме с начала лета и планировала начать возвращаться в офисы ближе к сентябрю.

Также «Еврорадио» пишет про обыск в офисе Uber. Про это сообщает и ТАСС — что неизвестные вооруженные люди пришли в минский офис агрегатора такси Uber. Напомним, что с 2018 года «Яндекс» и Uber объединили бизнес перевозок такси в Беларуси, России, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении.

С вечера 9 августа в центре Минска и некоторых других городах республики проходят массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы «Яндекса» и Uber в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом...
 
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