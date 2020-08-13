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В МТС рассказали, как будут компенсировать три дня неработающего интернета

13.08.2020 14:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались серьезные проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Многие операторы — «Белтелеком», А1, life:) — уже рассказали, какими будут компенсации за «простой». А теперь точный план опубликовал и МТС.

В МТС рассказали, как будут компенсировать три дня неработающего интернета

На сайте оператора говорится:

В связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС наблюдалось ухудшение в работе ряда сервисов передачи данных. В компании приняли решение о перерасчете абонентской платы путем ее соразмерного уменьшения в текущем месяце клиентам, которые не смогли полноценно воспользоваться интернет-услугами с 9 по 11 августа.

Начиная с 18 августа, всем абонентам МТС (физическим и юридическим лицам), кто столкнулся с затруднениями с доступом в интернет, будет сделана корректировка за три дня в следующих размерах:

  • Абонентам тарифных планов с включенным пакетом интернет-трафика — в размере 50% от абонентской платы по тарифному плану абонента;
  • Пользователям фиксированного интернета — в размере 100% от абонентской платы по тарифному плану абонента;
  • Абонентам с дополнительными подключенными интернет-услугами — в размере 100% от абонентской платы за услугу;
  • Абонентам с подключенными интернет-услугами в роуминге — в размере 100% от абонентской платы за услугу;
  • Пользователям цифровых сервисов — «МТС ТВ», «МТС Кино», «Семья под присмотром», «Мобильные сотрудники», «Локатор», «МТС Music», «МТС Книги», «МТС Пресса», «МТС Киоск», «Под защитой» — в размере 100% от абонентской платы за соответствующую услугу.

Абонентам отправят информация в SMS по факту корректировки. Также скорректированный баланс получится увидеть в приложении «Мой МТС». Перерасчет отразится в счете за август.

Что произошло в Беларуси

Напомним, 10 августа Александр Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. Ситуацию также прокомментировали в «Белтелекоме». Там сказали, что с 8 августа отмечают «значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси», и что «фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома», что в конечном счете приводит к затруднениям с доступом в Сеть.

Как сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. НЦОТ 10 августа написал у себя на сайте, что «отмечает рост вредоносного трафика, поступающего из-за пределов Республики Беларусь с внешних IP-сетей», и что «для противодействия сетевым атакам на сети НЦОТ установлено оборудование анти-DDoS, однако значительные перегрузки привели к частичному выходу его из строя, вследствие чего произошло ухудшение доступа абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети Интернет».

Проблемы с доступом в Сеть обычные пользователи начали испытывать еще 9 августа. Ранним утром 12 августа доступ в Сеть на территории Беларуси был практически полностью восстановлен.

 
 
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С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались серьезные проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Многие операторы — «Белтелеком»,...
 
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