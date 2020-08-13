|
В МТС рассказали, как будут компенсировать три дня неработающего интернета
13.08.2020 14:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались серьезные проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Многие операторы — «
На сайте оператора говорится:
В связи со сложностями и ограничениями со стороны внешних провайдеров у абонентов МТС наблюдалось ухудшение в работе ряда сервисов передачи данных. В компании приняли решение о перерасчете абонентской платы путем ее соразмерного уменьшения в текущем месяце клиентам, которые не смогли полноценно воспользоваться интернет-услугами с 9 по 11 августа.
Начиная с 18 августа, всем абонентам МТС (физическим и юридическим лицам), кто столкнулся с затруднениями с доступом в интернет, будет сделана корректировка за три дня в следующих размерах:
Абонентам отправят информация в SMS по факту корректировки. Также скорректированный баланс получится увидеть в приложении «Мой МТС». Перерасчет отразится в счете за август.
Что произошло в Беларуси
Напомним, 10 августа Александр Лукашенко
Как сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты, DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. НЦОТ 10 августа
Проблемы с доступом в Сеть обычные пользователи начали испытывать еще 9 августа. Ранним утром 12 августа доступ в Сеть на территории Беларуси был практически полностью восстановлен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 9 по 11 августа в Беларуси наблюдались серьезные проблемы с доступом в интернет как по фиксированной, так и мобильной связи. Многие операторы — «Белтелеком»,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)