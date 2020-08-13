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Не только ОМОН. Пытаемся определить, какие подразделения задействованы на подавлении протестов
13.08.2020 20:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В информационной повестке последних дней нередко упоминается ОМОН. Возникает ощущение, что любых силовиков, участвующих в разгоне протестов в Минске и других городах, белорусы воспринимают как ОМОН. Разумеется, это не так: отряд милиции особого назначения насчитывает не так много бойцов и физически не может находиться сразу всюду. 42.TUT.BY попробовал разобраться, чем разные подразделения силовиков отличаются друг от друга.
Сразу стоит упомянуть о нескольких нюансах. Во-первых, мы заранее не рассматриваем варианты, циркулирующие в виде слухов «в форму такого-то подразделения переодели обычных курсантов» — так как в таком случае статья просто не имела бы смысла. Во-вторых, мы пока не получили никаких достоверных сведений о том, что в Беларуси замечены представители силовых структур России: на нынешний момент все упоминания не были подкреплены весомыми доказательствами. Так что мы рассматриваем только белорусские подразделения.
ОМОН — черная форма
Отряд милиции особого назначения Беларуси — пожалуй, самые известные представители силовых структур. В отличие от подавляющего большинства спецподразделений, их прямая задача — предотвращение беспорядков на улицах.
Стандартная экипировка бойца ОМОН включает черные брюки, черную куртку, черный бронежилет, часто — черную защиту рук и ног, черные ботинки и черную маску. Бойцы могут носить или не носить шлемы с прозрачным забралом, тоже черные. Бывает, что они ходят без брони, в майках.
Омоновцы часто строятся в фалангу, прикрывшись щитами и используя дубинки. Кроме этого, имеют как минимум дробовики. Надпись «ОМОН» на спине может присутствовать, а может и отсутствовать.
Вопреки слухам, эмблема в виде треугольника на спине не означает принадлежности к какому-то отдельному подразделению — так помечают группы омоновцев, выполняющие определенные тактические задачи, чтобы работать эффективнее.
По сути, бойца ОМОН опознать проще всего: если человек одет во все черное, скорее всего, это именно омоновец.
Спецназ внутренних войск — камуфляж
Судя по фотографиям, это 3-я отдельная краснознаменная бригада спецназа внутренних войск, она же военная часть 3214. Именно ее, видимо, наряду со спецназом из Марьиной Горки имел в виду Лукашенко,
Часть предназначена для работы как по подавлению уличных беспорядков, так и операций контртеррористического характера. О подробностях обучения бойцов известно мало, но вооружены они неплохо: так, на фото регулярно мелькают современные помповые ружья заграничного производства.
Бойцы спецназа внутренних войск одеты в пятнистый камуфляж, шлемы, носят такую же черную защиту рук и ног, как и омоновцы, и черные ботинки. Бронежилеты — черного или оливкового цвета. Форма совсем новая, ее приняли только в 2018 году — раньше бойцы одевались иначе.
На шлемах бойцов в/ч 3214 часто есть пометки сзади — для своих. Впрочем, шлемы могут и отсутствовать. А черные маски есть практически всегда.
«Альфа» или «Алмаз»? Оливковая форма и продвинутое вооружение
Некоторые опознали бойцов в оливковой форме с разнообразным вооружением как подразделение специального назначения КГБ «Альфа», но мы все же склонялись к версии, что это отряд спецназа МВД «Алмаз». Тем более, что и вооружение, и оснащение, и список задач у них схожий.
Уже после выхода статьи нам пояснили, что на фото, по всей видимости, все же «Альфа». Дело в том, отметил наш источник, что в униформу бойцов на фото входят штаны с интегрированными наколенниками — а такие носит «Альфа», но не «Алмаз».
Вторая примета, как пояснили нам, это бронежилет. Средства индивидуальной бронезащиты каждое спецподразделение приобретает под свои нужды, и «Алмаз» использует модель «Форт Дефендер» с косыми стропами на груди. Бойцы «Альфы» же от таких уже отказались и носят более легкие модульные комплекты, в которых уровень защищенности можно адаптировать под нужды.
Бойцы, которых можно увидеть на улице в последние дни, носят форму оливкового цвета со светоотражающими повязками, каски с очками, маски и трекинговые ботинки. Вооружение у них отличное. Отличительная особенность — австрийские пистолеты
Среди вооружения замечены также дробовики и самое продвинутое и современное оружие —
У некоторых замечены автоматы Калашникова.
В ближний бой с дубинками и щитами военнослужащие не идут. Даже когда они строятся в цепь, часть вооружена огнестрелом, часть — дубинками, больших ростовых щитов не носят, но у некоторых, как видно на фото, есть небольшие противопульные ручные щиты.
Мы пока сфотографировали только одного военнослужащего конвойного батальона внутренних войск.
Экипирован он ощутимо хуже, чем ВВ-шники военной части 3214. Боец на фото одет в черные штаны и куртку, камуфляжные ботинки с высоким берцем и камуфляжный бронежилет и каску оливкового цвета. Вооружен
Впрочем, как нам пояснил бывший военнослужащий ВВ, боец просто одет в то, «что со склада выдали», и форма у других может немного отличаться.
ППС или курсанты Академии МВД
Сотрудники патрульно-постовой службы или курсанты Академии МВД, судя по всему, тоже могут привлекаться в качестве частей усиления для подавления протестов. Опознать их в светлое время суток просто: черные шлемы, защита рук и ног (как у ОМОН или спецназа ВВ), синяя форма (штаны и куртка или майка).
Вооружены они, как правило, резиновыми дубинками. В темное время суток ввиду схожести синего и черного цветов их легко перепутать с ОМОНом.
Десантники
В последнее время появились сведения о том, что в Бресте на подавление протестов бросили армию — а именно части 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады из состава Сил специальных операций. Или, если по-простому, десантников.
Вот какие фото были в сообществе во «ВКонтакте» «
Никакого «полицейского» оружия вроде щитов у них нет — это чисто армейское подразделение.
Одеты бойцы в камуфляжные куртки, штаны и бронежилеты и черные ботинки с высоким берцем. Некоторые в черных или камуфляжных масках. Каски — характерной формы, обтянутые камуфляжной материей.
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В информационной повестке последних дней нередко упоминается ОМОН. Возникает ощущение, что любых силовиков, участвующих в разгоне протестов в Минске и других...
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