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Больше 30 силовиков написали основателям стартапа с белорусскими корнями PandaDoc
13.08.2020 22:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера, 12 августа, сооснователь стартапа PandaDoc Сергей Борисюк обратился к силовикам, которые больше не хотят принимать участие в жестокостях. Обещал финансовую поддержку тем, кто уволится. То же самое
«Сухой, безэмоциональный остаток.
Друзья, не гоните, плиз, на людей. Не угрожайте. Им сейчас очень и очень сложно. Не раскручивайте колесо, давайте им просто помогать. Там много достойных людей».
Так пишет Сергей Борисюк в своем
Он сообщил dev.by, что уже откликнулись больше 30 силовиков.
Напомним: компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. А в 2013-м команда запустила свой уникальный одноименный продукт — SaaS-решение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, включая их создание, отправку, хранение, электронную подпись и получение платежей. Сейчас приложение используют по всему миру около 17 тысяч клиентов. Головной офис компании находится в Сан-Франциско в США, но сам продукт разрабатывается в Минске. Причем, по словам Микиты, в США примерно сто сотрудников, а в Беларуси — в два раза больше.
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Вчера, 12 августа, сооснователь стартапа PandaDoc Сергей Борисюк обратился к силовикам, которые больше не хотят принимать участие в жестокостях. Обещал финансовую...
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