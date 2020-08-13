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Больше 30 силовиков написали основателям стартапа с белорусскими корнями PandaDoc

13.08.2020 22:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Вчера, 12 августа, сооснователь стартапа PandaDoc Сергей Борисюк обратился к силовикам, которые больше не хотят принимать участие в жестокостях. Обещал финансовую поддержку тем, кто уволится. То же самое предложил и фаундер компании Микита Микадо. Вот результаты за сутки, сообщает Dev.by.

Больше 30 силовиков написали основателям стартапа с белорусскими корнями PandaDoc

«Сухой, безэмоциональный остаток.

  • Люди опасаются, просят сохранять анонимность.
  • Некоторые уже уволились, находятся в некоторых финансовых затруднениях, особенно люди с семьями.
  • Некоторые говорят, что не хотят брать деньги, а хотят заработать сами.
  • Молодым людям очень и очень сложно уволиться, т. к. после Академии МВД при увольнении им надо выплатить суммы от 10 до 20 тысяч USD государству.
  • Тем, кто проработал в органах на позициях следователей довольно долго, будет сложно найти работу, т. к. фактически их весь опыт в этом. И он очень специфичен.
  • Нужна помощь с поиском работы.

Друзья, не гоните, плиз, на людей. Не угрожайте. Им сейчас очень и очень сложно. Не раскручивайте колесо, давайте им просто помогать. Там много достойных людей».

Так пишет Сергей Борисюк в своем Facebook.

Он сообщил dev.by, что уже откликнулись больше 30 силовиков.

Напомним: компанию PandaDoc в 2011 году основали в США двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк. А в 2013-м команда запустила свой уникальный одноименный продукт — SaaS-решение, которое автоматизирует все этапы по работе с документами, включая их создание, отправку, хранение, электронную подпись и получение платежей. Сейчас приложение используют по всему миру около 17 тысяч клиентов. Головной офис компании находится в Сан-Франциско в США, но сам продукт разрабатывается в Минске. Причем, по словам Микиты, в США примерно сто сотрудников, а в Беларуси — в два раза больше.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 12 августа, сооснователь стартапа PandaDoc Сергей Борисюк обратился к силовикам, которые больше не хотят принимать участие в жестокостях. Обещал финансовую...
 
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