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«Не могу смотреть на происходящее без боли». Виктор Прокопеня - о ситуации в Беларуси

13.08.2020 23:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Один из самых известных IT-предпринимателей современной Беларуси Виктор Прокопеня написал пост в Facebook по поводу происходящего в Беларуси.

«Не могу смотреть на происходящее без боли». Виктор Прокопеня - о ситуации в Беларуси

«Я не могу смотреть на происходящее без боли. Я против насилия. Каждый акт насилия порождает новое зло. Мы все очень разные, но все проблемы, должны решаться только и исключительно мирным путем. Беларусь — наш общий дом и наша Родина. Мы все за нее в ответе. Нам нужно научиться договариваться. Только диалог», — написал он.

Напомним, что Виктор Прокопеня — бизнесмен из первой десятки самых успешных и влиятельных, основатель VP Capital и многократный крупнейший налогоплательщик страны Виктор Прокопеня. Как вспоминает сам Виктор, его детство закончилось в 16 лет, когда отец погиб в автомобильной аварии и будущему миллионеру пришлось брать на себя обязанности по содержанию семьи. Параллельно учась в нескольких вузах, Прокопене-младшему удалось за десять лет создать бизнес (Viaden Media), который привлек внимание одного из самых богатых бизнесменов мира Тедди Сагги. По сумме сделка по продаже Viaden Media, которая состоялась в 2012 году, по сегодняшний день остается непревзойденной в белорусской IT-отрасли и входит в топ-10 самых крупных в новейшей истории Беларуси. Полученные от нее средства Виктор Прокопеня вложил в инвестиционный фонд VP Сapital, через который сегодня финансирует перспективные технологические проекты по всему миру.

 
 
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Один из самых известных IT-предпринимателей современной Беларуси Виктор Прокопеня написал пост в Facebook по поводу происходящего в Беларуси.
 
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