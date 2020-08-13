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«Не могу смотреть на происходящее без боли». Виктор Прокопеня - о ситуации в Беларуси
13.08.2020 23:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Один из самых известных IT-предпринимателей современной Беларуси Виктор Прокопеня написал
«Я не могу смотреть на происходящее без боли. Я против насилия. Каждый акт насилия порождает новое зло. Мы все очень разные, но все проблемы, должны решаться только и исключительно мирным путем. Беларусь — наш общий дом и наша Родина. Мы все за нее в ответе. Нам нужно научиться договариваться. Только диалог», — написал он.
Напомним, что Виктор Прокопеня —
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Один из самых известных IT-предпринимателей современной Беларуси Виктор Прокопеня написал пост в Facebook по поводу происходящего в Беларуси.
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